Paolo Garbisi a réagi à son futur départ pour Toulon, après le Tournoi des 6 Nations. Le futur ex-demi d'ouverture de Montpellier explique notamment sa tristesse de quitter le MHR ainsi.

Paolo Garbisi portera le maillot rouge et noir de Toulon à l'issue du Tournoi des 6 Nations. Comme annoncé par Rugbyrama il y a plusieurs semaines, le demi d'ouverture italien quittera Montpellier pour rejoindre la Rade, alors que Christopher Tolofua a lui déjà fait le chemin inverse. Avant de rejoindre le RCT, le numéro 10 de la Squadra Azzurra s'est confié sur les coulisses d'un départ loin d'être prévu. "J'étais d'abord triste de quitter Montpellier pour toutes les relations humaines que j'avais nouées avec mes coéquipiers, les supporters et tous les gens qui travaillent pour ce club. J'étais un peu perturbé par l'organisation de ce départ. Mon agent et ma famille m'ont beaucoup soutenu dans cette décision" affirme-t-il dans L'Équipe.

Paolo Garbisi explique notamment que le MHR n'aurait jamais vraiment insisté pour retenir son joueur. "Le club ne m'a jamais demandé directement de partir mais il ne m'a jamais dit non plus de rester. C'était un peu bizarre pour moi. Quand j'ai su que Toulon était intéressé, personne ne m'a appelé pour me demander « qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux partir ou rester ? T'es un joueur important pour nous ». Je ne sais pas exactement comment les choses se sont passées étant donné que je n'étais pas là".

Annoncé, l'échange entre Paolo Garbisi et Christopher Tolofua a pris du retard. Mais il n'est pas compromis pour autant !https://t.co/1lOK7fETH9 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 29, 2024

Je n'étais pas content de mon niveau à Montpellier ces derniers temps

Avec douze matchs disputés cette saison avec Montpellier, dont huit titularisations, Paolo Garbisi a progressivement été dépassé par Louis Carbonel à l'ouverture, surtout depuis l'arrivée du staff piloté par Bernard Laporte. "Je n'étais pas content de mon niveau à Montpellier ces derniers temps. J'espère que ce nouveau challenge va me permettre de rebondir et de m'installer à Toulon même si ça va être très dur, d'abord parce que j'arrive en cours de saison mais aussi car il y a de super numéros dix avec Dan Biggar et Enzo Hervé [...]. C'est sympa d'avoir d'autres Italiens dans le club. Je vais à Toulon pour jouer à l'ouverture mais aussi pour dépanner au centre si besoin. Pour le salaire, on n'en a même pas parlé. Ils m'ont proposé (un montant) et j'ai accepté"