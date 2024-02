Comme nous vous l'avions révélé dès le 25 janvier, Paolo Garbisi va bel et bien rejoindre le Rugby club toulonnais. Il posera ses valises à Toulon après le Tournoi des 6 Nations.

"Benvenuto à Tolone". Le Rugby club toulonnais a annoncé officiellement l'arrivée de Paolo Garbisi. Le numéro 10 de Montpellier rejoindra l'équipe de Pierre Mignoni à l'issue du Tournoi des 6 Nations qu'il dispute actuellement avec la Nazionale.

L'échange Garbisi - Tolofua entre Montpellier et le RCT a donc bien eu lieu, confirmant ainsi nos informations du 25 janvier dernier, malgré la communication du club qui démentait à l'époque le chassé-croisé. Un communiqué, rappelez-vous, qui avait provoqué la surprise du manager montpelliérain Patrice Collazo en conférence de presse. "Quand je vois des communiqués comme ça, j'ai envie de rire", avait lâché l'ancien entraîneur du RCT le 27 janvier.

J'ai hâte de découvrir Mayol

Finalement, Paolo Garbisi portera bien le maillot de Toulon. "Il rejoindra le groupe rouge et noir après le Tournoi des Six Nations", informe le tweet du club, qui accompagne une vidéo du joueur qui donne déjà rendez-vous à ses nouveaux supporters. "Je suis vraiment content de rejoindre Toulon et très excité par cette aventure. J'ai hâte de découvrir Mayol et tous les supporters. Rendez-vous après le Tournoi des 6 Nations, et allez Toulon !"

Arrivé à Montpellier à l'été 2021 en provenance de Trévise, Paolo Garbisi sera resté deux saisons et demie en Hérault. Titulaire en finale du Top 14, il a grandement participé au premier titre de champion de France de l'histoire du club. Pour le symbole, son dernier match avec le MHR restera la confrontation en CHallenge Cup face à Trévise. Pour le symbole, toujours, son ultime rencontre en Top 14 avec les Montpellierains, restera la confrontation face à Toulon le 7 janvier dernier.