Marcel Renata, pilier droit des Bulls, a été amputé d'un doigt de la main droite. Mais le Néo-Zélandais va pouvoir poursuivre sa carrière avec son club.

Joueur des Blue Bulls, Marcel Renata a été amputé d'un doigt pendant l'intersaison. Victime d'une luxation au niveau du majeur de la main droite depuis la saison dernière, le pilier droit souffrait toujours malgré les nombreuses interventions chirurgicales et n'avait pas réussi à retrouver toute sa mobilité. La décision de l'amputer au niveau de l'articulation a donc été prise. "C’était une décision assez facile. Je n’arrivais même pas à cuisiner ni à faire la vaisselle, (...). J’ai arrêté de profiter du rugby et j’ai arrêté de profiter de l’entraînement parce que j’avais mal. Je prenais des analgésiques et je ne voulais pas vivre comme ça. Les médecins ont fait de leur mieux pour conserver le doigt, mais la seule solution était de le sectionner directement", a confié le joueur au média Néo-Zélandais Stuff.

Un champion du monde dans le même cas

Lukhanyo Am, grand artisan du titre mondial des Boks en 2019 et nommé parmi les quatre meilleurs joueurs du monde en 2022, joue lui aussi avec un doigt en moins.

Lukhanyo Am a qui il manque une partie de l'index de la main gauche. PA Images / Icon Sport

Un handicap qui n'a jamais empêché, le centre springboks de manier le ballon à la perfection et de se hisser parmi les meilleurs rugbymen de la planète. En 2022 il était passé tout proche du titre de meilleur joueur du monde qui avait finalement été remporté par Josh van der Flier.

Marcel Renata va, lui, pouvoir reprendre le Super Rugby avec son club des Blues. Pour rappel, le championnat de l'hémisphère sud reprend à partir de ce week-end du 23 février. Les Blues vont recevoir l'équipe des Fidjian Drua.