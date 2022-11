Depuis plusieurs saisons, il a pris une autre dimension, il est donc logiquement récompensé : Josh van der Flier succède à Antoine Dupont en tant que meilleur joueur du monde. Le troisième ligne a grandement participé à la superbe année de l'Irlande, première mondiale au classement World Rugby, et est un des joueurs incontournables du grand Leinster. Sa grande aptitude au plaquage, ses charges dévastatrices et ses grattages ont largement plaidé en sa faveur, pour être élu devant Antoine Dupont, Jonathan Sexton et Lukhanyo Am.