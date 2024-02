La fédération française travaille sur l'organisation d'une rencontre entre l'équipe de France dite de développement et une sélection mondiale. Ce match aurait lieu en Espagne, à Bilbao.

Bilbao sur la route entre Paris et l'Argentine ? C'est une possibilité selon les informations de Sud-Ouest. Avant de s'envoler pour partir en tournée en Argentine, l'équipe de France pourrait s'arrêter dans le Pays basque espagnol. Le samedi 22 juin, au stade San Mamés de Bilbao, les Bleus pourraient défier une sélection mondiale, que dirigerait l'ancien sélectionneur de la France et ancien entraîneur de Montpellier, Philippe Saint-André.

À l'image de cette rencontre contre les All Blacks prévue en milieu de semaine en novembre 2017 - souvenez-vous de ce doublé de Gabriel Lacroix - ce match ne serait pas comptabilisé comme une sélection officielle. L'objectif de cette rencontre serait de tester et d'observer des nouveaux joueurs. Une recherche des futurs Ovnis chers à Fabien Galthié quoi. Cette rencontre se ferait avec un premier groupe de 28 joueurs convoqués par Fabien Galthié, le 17 juin. Les joueurs ayant disputé et perdu les demi-finales les 21 et 22 juin, eux, seront appelés dans une liste dévoilée le 24 juin. Certains cadres du XV de France seront exemptés de cette tournée en Amérique du Sud. Pour rappel, les Bleus joueront contre les Pumas les 6 et 13 juillet, avec une rencontre contre l'Uruguay entre les deux.