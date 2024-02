Nevers domine Agen dans la douleur !

Dans la douleur, Nevers a dominé Agen dans son Stade du Pré Fleuri lors de la 20e journée de Pro D2 (24-19). Les Nivernais, plus réalistes ont résisté face à une équipe d'Agen remaniée et qui aura posé bien des difficultés au quatrième du classement. Les Lot-et-Garonne se contenteront du bonus défensif, obtenu en toute fin de rencontre.

Nevers a longtemps lutté à domicile face à une équipe d'Agen qui a complètement chamboulé son effectif par rapport à l'équipe alignée contre Provence et qui avait largement dominé le club d'Aix la semaine dernière lors de la 20e journée de Pro D2 (24-19).

Agen tient tête à Nevers malgré son équipe remaniée

Malgré son équipe remaniée, Agen a bien tenu défensivement, réalisant des grattages cruciaux sur les ballons portés et dans les rucks lorsque les locaux pénétraient dans les cinq derniers mètres. C'est sur une pénalité, survenue après une grosse poussée de la mêlée de Nevers que les hôtes ouvrent le score grâce à Yohan Le Bourhis. Emile Dayral, son pendant agenais lui répond au pied cinq minutes plus tard. Les visiteurs connaissent ensuite un temps fort après leur égalisation et Martin Devergie, après une pénalité jouée à la main par Michelangelo Sosene-Feagai aplatit en force. Peu avant la demi-heure de jeu, Arthur Mathiron égalise en venant conclure une action initiée par une sublime percée de Christian Ambadiang. Le pied de Yohan Le Bourhis donnera l'avantage aux Nivernais à l'issue d'un premier acte où les deux équipes auront été régulièrement rappelées à l'ordre par Benjamin Beuriot.

Agen peut regretter ses transformations manquées

Agen démarre mieux en seconde période, mais commet plusieurs en-avant. Nevers profite de ces fautes de main pour marquer sur sa première incursion grâce à Christian Ambadiang. Par la suite, les en-avant se succèdent des deux côtés du terrain et ralentissent le jeu et aucune équipe ne semble prendre l'ascendant sur l'autre tant le match est bridé. Les Agenais répondent à l'heure de jeu grâce à Richard Barrington sur un ballon porté. Les visiteurs sont lancés et vont revenir à une longueur grâce au pied de Ben Volavola. C'est Christian Ambadiang qui a enfilé la cape de super-héros pour Nevers. L'ailier a déboulé dans le couloir droit et a échappé au plaquage de Ben Volavola, raffûté Jean-Marcellin Buttin et résisté au retour de Henry Purdy pour redonner huit points d'avance à son équipe et lui assurer les quatre points ainsi que trois victoires de suite, une première cette saison. À une minute du terme, Ben Volavola offrira un bonus défensif mérité pour Agen grâce à une pénalité de près de cinquante mètres.

#USONSUA



Fin du match à Nevers.



Grâce à une pénalité de Ben Volavola dans les derniers instants, nos Agenais repartent avec le bonus défensif.



Retour à Armandie vendredi prochain pour la réception de Grenoble \ud83d\udd19 pic.twitter.com/TQMrKEPBx9 — Agen Rugby - SUA LG (@agen_rugby) February 16, 2024

Lors de la prochaine journée, le 23 février, Agen recevra Grenoble et Nevers se déplacera au Stade montois pour un match qui a déjà l'odeur des phases finales.