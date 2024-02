Le manager de Toulon, Pierre Mignoni, monte au front pour prendre la défense de la charnière du XV de France formée par la paire Lucu-Jalibert. L'ancien demi de mêlée estime qu'il "faut arrêter de les pointer du doigt".

Depuis le début du Tournoi des 6 Nations, la charnière du XV de France est sous le feu des critiques. Dans une interview accordée à l'AFP, Pierre Mignoni a décidé de monter au front pour prendre la défense de Maxime Lucu et Matthieu Jalibert. Pour l'actuel du manager du RCT, viser seulement les deux Girondins est une erreur : "Je ne pense pas que ce soit la faute de la charnière. Contre l'Irlande, on a vu une équipe de France qui n'était pas prête, pas comme les Irlandais qui étaient prêts et ça s'est rapidement vu sur le terrain. La France a été dominée dans tous les secteurs." Pour rappel, les Bleus se sont inclinés 38-17 sur la pelouse du Vélodrome de Marseille.

Malgré la victoire en Écosse (20-16), les avis négatifs de certains n'ont pas totalement disparu, notamment sur le duo Lucu-Jalibert. Pierre Mignoni sait de quoi il parle, lui qui a porté le maillot de la sélection à 28 reprises : "Il faut arrêter de pointer du doigt les pauvres Matthieu Jalibert et Maxime Lucu. C'est toujours facile. Je l'ai connu aussi, dès que l'équipe perdait c'était la faute de la charnière. Elle a beaucoup de responsabilités sur le jeu, mais l'équipe entière a beaucoup de responsabilités sur le combat et les choses à faire."

Jalibert et Lucu protégés ce week-end

Après le déplacement en Écosse, le staff des Bleus a communiqué les 19 joueurs protégés avant la réception de l'Italie. Dans cette liste, on retrouve bien évidemment Maxime Lucu et Matthieu Jalibert, qui pourraient débuter contre la Nazionale.

En plus des deux Bordelo-Béglais (qui n'affronteront pas la Section paloise ce samedi), Paul Boudehent et Nolann Le Garrec ne fouleront pas les pelouses du Top 14. En début de semaine prochaine, tout ce beau monde va se retrouver à Marcoussis pour préparer la venue des Italiens. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné le 25 février prochain, à 16 heures.