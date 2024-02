Une semaine après le naufrage contre l'Irlande, le trois-quarts centre du XV de France Gaël Fickou se félicite de la réaction d'orgueil des Bleus en Ecosse ce samedi. Et de la sienne aussi, avouant que Fabien Galthié aurait pu mettre un autre joueur à sa place pour ce déplacement...

Que vous inspire cette victoire ?

On a fait preuve de courage, ce n'était pas un match simple. Nous avons été en difficulté mais n'avons jamais lâché. Il y a forcément du positif et nous sommes très satisfaits d'avoir gagné. Le but était d'être dans le coup jusqu'aux quinze dernières minutes, on y était. On a su saisir l'opportunité et marquer. L'état d'esprit a été remarquable.

Faut-il savoir gagner ce genre de match plus étriqué ?

Oui, parce que les conditions climatiques se prêtaient à ce jeu-là. On a répondu présent dans le combat. Ils ont été à deux mètres de notre ligne, on était à un de moins et on a récupéré une pénalité. Il faut continuer sur cette lancée. On peut faire mieux, c'est évident. Mais on a gagné à Murrayfield, ce qui est de plus en plus dur. On a fait preuve de caractère, même à la dernière seconde. Cette équipe de France, même si elle a été beaucoup critiquée et c'était justifié, n'a rien lâché et a montré un bel état d'esprit. Cela reflète la mentalité du XV de France.

#SixNations | \ud83c\udff4??????\u26a1\ufe0f\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 #ECOFRA



OUI GAËL ! Gaël Fickou relance le XV de France qui recolle à trois points des Écossais (13-10) \ud83d\udc4a



\u25b6\ufe0f Le direct : https://t.co/3X0yp1eRdI pic.twitter.com/0c5GwjITse — francetvsport (@francetvsport) February 10, 2024

Comment avez-vous vécu ces dernières secondes justement ?

C'était un peu dur mais je pense que l'arbitre a pris la bonne décision (sourire). Le stade essayait de pousser, d'influencer et il avait une énorme pression. Bravo à lui, il n'a pas craqué. Il aurait pu accepter l'essai, comme le refuser.

Etiez-vous stressé ?

Forcément. On aurait pu éviter cette situation mais ça fait la beauté de ce match. Les gens ont tremblé. Cette victoire fait plaisir car on traverse une période un peu compliquée, il ne faut pas le nier. On s'est fait attaquer de tous les côtés. Je le répète, c'était justifié. Quand on gagne, tout est beau. Quand on perd, tout est mauvais. C'est normal, c'est le sport de haut niveau. Il faut l'accepter. La victoire était importante. On avait la rage et ça a payé. Si on avait perdu, cela aurait été très dur.

Pour se relancer ?

Il faut se resserrer car on traverse une période un peu difficile. Nous restions sur deux défaites. on gagne et ça fait du bien. C'est dans les moments compliqués qu'on voit si on a un vrai état d'esprit, si on flanche ou si on baisse la tête. Aujourd'hui, on ne l'a pas fait. Cela monte qu'on est une vraie équipe. On a fait un faux pas, ça arrive, on a le droit même si on aimerait l'éviter. Je crois qu'on a redressé la barre. A nous de continuer ainsi jusqu'à la fin de la compétition.

Comment viviez-vous cette période sous tension ?

C'était dur. Sous l'ère Galthié, c'est la première fois que nous étions confrontés à une situation aussi compliquée, avec l'enchaînement de deux défaites et cette grosse désillusion la semaine dernière. On ne savait pas si on allait gagner ou pas mais on avait à coeur d'y être dans le combat. Il faut retenir ça.

A titre personnel, vous avez récemment reconnu avoir été moins à votre avantage depuis la Coupe du monde. On vous a vu plus saignant à Murrayfield...

Il y a du mieux. Ce n'est jamais facile mais, quand on n'est pas bon, les critiques sont justifiées. Il faut faire le dos rond, bosser et relever la tête. Cet après-midi, je l'ai fait et j'ai montré un autre visage sur ce match. Ca fait plaisir, il faut continuer. Il faut accepter quand ça ne va pas, mais aussi quand c'est bien.

Fabien Galthié disait que ce match avait été le reflet de la semaine...

Il a montré qu'il ne lâchait pas l'équipe, qu'il croyait en nous. Toute la semaine, au lieu de nous tirer dessus, il nous a sublimés et encouragés. Il ne nous a pas lâchés. Cela montre aussi son état d'esprit. Malgré la pression de la presse et de tout le monde, il n'a pas lâché ses joueurs parce qu'il croit en nous. Moi, le premier. Ma performance n'a pas été bonne la semaine dernière et il aurait pu mettre un autre joueur avec énormément de talent à ma place. Il ne l'a pas fait. On sent sa confiance et c'est important dans un groupe. A une époque, le staff aurait peut-être changé la moitié de l'équipe. Aujourd'hui, Fabien s'appuie sur des gars avec des caractères forts et lui a un énorme caractère. L'équipe est à fond derrière lui et il est à fond derrière nous. Je pense que des belles choses vont arriver dans les semaines et mois à venir.