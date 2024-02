Brièvement interrogé à l'issue de la victoire du XV de France en Écosse, Fabien Galthié a prévenu que ses hommes étaient bien de retour et qu'ils allaient "revenir fort" dans ce Tournoi des 6 Nations 2024.

Le XV de France a difficilement assuré l'essentiel. Une semaine après la gifle reçue par l'Irlande à Marseille, les Bleus ont arraché un succès presque miraculeux à Murrayfield (20-16). Grâce à deux essais de Gaël Fickou et Louis Bielle-Biarrey et au pied de Thomas Ramos, les Tricolores repartiront d'Édimbourg avec le sourire aux lèvres. Quelques minutes après cette importante victoire, Fabien Galthié a été brièvement interrogé au micro de France 2 pour débriefer en quelques mots cette rencontre forte en émotions. "Notre semaine de préparation a été très particulière, on savait qu'on allait tomber dans une atmosphère hostile avec 80 000 personnes qui allaient pousser derrière l'Écosse. Mais il y avait beaucoup de supporters français ! Une victoire en Écosse, ça se coche, surtout dans le contexte actuel (rires). Je peux vous assurer qu'on va revenir très fort, le groupe est là et les hommes sont là" motivait le sélectionneur des Bleus.

Ce fut irrespirable, avec cette dernière action en fin de match, mais les Bleus s'imposent finalement à Murrayfield ! #ECOFRA #6Nations



Le résumé du match >

Une semaine de pause avant l'Italie

Forts de leur succès à Édimbourg, les Bleus vont maintenant profiter d'une semaine de repos puisque la troisième journée du Tournoi des 6 Nations se déroulera le week-end du 24-25 février prochain. À cette occasion, le XV de France recevra l'Italie (25 février, 16 heures) pour confirmer la victoire en terre écossaise et combler les failles entrevues à Murrayfield, à l'instar de la touche ou de la réception des ballons hauts.