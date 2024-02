Après la courte victoire des siens à Murrayfield, Fabien Galthié est revenu en conférence de presse sur les grands moments de ce déplacement en Ecosse.

Comment avez-vous vécu cette victoire à Murrayfield ?

C’est d’abord une victoire en Ecosse avec un scénario fantastique, consécutif à une semaine de travail qui nous rappelle les valeurs de ce jeu. La semaine à Marcoussis a ressemblé à ce match, en fait. On était heureux d’être ensemble à Marcoussis et à Murrayfield, ce fut la même chose. C’est un sport de combat et on a respecté ça.

Est-ce un soulagement, pour vous ?

On a beaucoup gagné mais cette période-là (après la défaite contre l’Irlande, N.D.L.R.) fut vraiment particulière. On gagne ensemble, on perd ensemble, on souffre ensemble. En fait, le chemin nous a ramenés à l’essentiel.

Comment avez-vous réagi lorsque Gregory Alldritt a quitté la pelouse ?

Greg est tombé, Charles (Ollivon) a repris la main. Gaël (Fickou) était encore sur le terrain, Thomas Ramos aussi. La réaction fut formidable et fut un moment clé, aussi. Quand tu vois ton capitaine sortir et que tu vois l’équipe continuer à avancer, c’est un message fort envoyé à l’adversaire.

Comment avez-vous vécu les derniers instants de cette rencontre ?

Je l’ai vécu avec un grand bonheur, une grande joie : sur le coup, l’arbitre de champ dit qu’il n’y a pas essai. Mais il y avait une pression folle autour de lui. Tout pouvait arriver et on le savait. La vidéo a toutefois confirmé sa décision. [...] C’est pour ça qu’on aime le sport, pour pouvoir aller chercher ces moments-là. […] On est l’équipe de France. Et l’équipe de France, elle va gagner à nouveau.

Ce fut irrespirable, avec cette dernière action en fin de match, mais les Bleus s'imposent finalement à Murrayfield ! #ECOFRA #6Nations



Le résumé du match > https://t.co/dzM3crYyJT pic.twitter.com/c7MmGmd7Rf — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 10, 2024

On a du mal à retrouver le jeu des Bleus, depuis le début du Tournoi des 6 Nations…

Honnêtement, le contenu, quand vous gagnez en Ecosse… (il marque une pause) Moi, ça me va… Vu le niveau actuel de l’équipe d’Ecosse et le contexte dans lequel on est, ça me va… On n’est pas là pour faire des démonstrations. On est là pour gagner des matchs et être le plus fort possible. Cette victoire, c’est à mes yeux une des plus belles victoires de cette équipe.

Il y a eu du déchet technique….

C’est vrai qu’on a eu des problèmes. Mais on en a aussi posé : on a marqué deux essais malgré le fait d’avoir joué dix minutes en infériorité numérique… Tout ça contre une équipe qui venait de s’imposer à Cardiff… On n’est pas là pour donner des leçons. On est là pour gagner des matchs. Et dans l’histoire, on n’a pas toujours gagné en Ecosse…