Les déplacements du Tournoi sont aussi l’occasion de découvrir, en coulisses, de ces histoires parallèles qui font honneur à notre sport. Celle-ci en fait partie, et cela tombe bien : il est possible que votre club, en France, puisse contribuer au coup d’envoi du prochain Italie-Écosse… Avis aux bonnes volontés !

C’est une aventure complètement dingue, comme seuls les Britanniques sont souvent capables de les imaginer. Afin de prolonger la mobilisation autour de la fondation Doddie Weir (ancien deuxième ligne international écossais, décédé en 2022 à 52 ans de la maladie de Charcot), un groupe d’anciens joueurs de rugby et cyclistes s’est lancé dans un défi fou pour lever des fonds : le Grand Chelem de Doddie, qui consistera à parcourir 3000 kilomètres en neuf jours (plus que le Tour de France, en hiver qui plus est…) d’Édimbourg à Rome, en effectuant une halte dans tous les stades du Tournoi des Six Nations. Le périple, qui réunira de vieilles gloires comme l’ancien ailier et Lion britannique Roger Baird, l’ex-président de la Fédération écossaise Ian Barr ou encore l’ancien flanker passé par Castres Tom Volley, débutera le 28 février dans la froidure du nord de la Grande-Bretagne et se terminera sous le soleil, l’ancien ailier de la Squaddra Azzurra Marcello Cuttita se joignant à la joyeuse troupe à partir de Monaco pour apporter le ballon du match Italie-Écosse, qui sera utilisé au coup d’envoi de la rencontre du 9 mars.

"C’est un projet qui nous tient à cœur, parce que cette cause est noble et que le monde du rugby doit continuer de montrer son attachement et sa solidarité aux joueurs dont certains payent de leur bonne santé le prix de leur passion, nous expliquait dans un Français parfait Rob Drury-Driden, une des chevilles ouvrières de l’opération. Notre objectif est bien sûr de sensibiliser les gens au sujet des maladies neurodégénératives, mais aussi de rencontrer mobiliser des personnes du monde du rugby de toutes les nations, dans les clubs où nous allons nous arrêter. Également de partager, si possible, un moment convivial avec des passionnés comme nous, que nous n’aurions jamais rencontré sans cette aventure".

D’Auxerre à Digne, grand besoin d’aide !

Le seul hic, dans l’histoire de nos joyeux drilles ? Il est que ce long périple passera par la France et qu’à ce titre, les cyclo-rugbymen écossais auront grand besoin de l’aide des aficionados locaux. En effet, à l’origine, c’est le regretté Gilles Cassagne qui devait servir d’intermédiaire à la troupe pour dénicher, dans divers clubs de l’hexagone, des lieux où le peloton d’une trentaine de personnes pourrait se voir offrir le gîte et un repas chaud. Or, depuis ce 16 novembre de sinistre mémoire, les Écossais se sont quelque peu retrouvés le bec dans l’eau et à la recherche de solutions…

Ainsi, si ces derniers pourraient bien avoir trouvé leur bonheur pour leur étape de la nuit du 4 ou 5 mars à Grenoble grâce à l’entremise du président local Patrick Goffi, les Écossais sont encore à la recherche d’un point de chute pour la nuit du 3 au 4 mars du côté d’Auxerre, mais également de snacks et boissons chaudes le 4 mars du côté d’Avallon le matin (entre 8 et 9 heures), de Chalon-sur-Saône à midi et de Bourg-en-Bresse en milieu d’après-midi ; et enfin de Digne-les-Bains le 5 mars au matin. La troupe étant composée au total d’une trentaine de personnes dont six véhicules à stationner en sécurité, on espère désormais que la légendaire solidarité entre rugbymen pourra faire son œuvre !

Pour tout renseignement et éventuels dons, un site est disponible à l’adresse https://www.doddiesgrandslam.com où il vous sera également possible de contacter directement les organisateurs de l’événement, si votre club est susceptible d’apporter son aide bienvenue...