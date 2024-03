L’édition 2024 du Tournoi des 6 Nations a tiré sa révérence ce week-end sacrant ainsi l’Irlande pour la deuxième fois consécutive. L’heure du bilan a sonné pour les principaux acteurs, Quesada savoure quand Gatland vacille… Voici le top des déclas !

"Si c’était mon dernier match ce n’est pas un mauvais moment pour partir"

La der' d’une légende ? Cette seconde victoire dans le Tournoi pourrait bien sonner comme un nouveau déchirement pour le rugby irlandais. Cinq mois après la retraite internationale de Jonathan Sexton, c’est Peter O’Mahony qui pourrait bien ne plus porter le maillot vert frappé du trèfle. La légende aux 105 sélections a en tout cas laissé planer le doute avec cette déclaration, suivi d’une tirade emprunte d’émotion : "C’est un grand honneur d’être le capitaine de son pays, c’est un grand honneur à chaque fois que l’on est sélectionné pour jouer pour son pays et je pense que nous avons montré le plus grand respect aujourd’hui en ce sens".

"Si tu veux que je démissionne, cela ne me poserait pas de problèmes"

La cuillère de bois semble encore plus dure à digérer quand on a connu les sommets comme Warren Gatland avec quatre victoires dans le Tournoi, dont trois Grand Chelem (2008 ; 2012 ; 2013 ; 2019). Cette époque parait bien loin au vu des performances du pays de Galles lors de l’édition 2024 du Tournoi. Le coach néo-zélandais, venu en sauveur de la patrie, prend alors sa part de responsabilité et propose sa démission à la présidente de la fédération galloise au sein même du vestiaire Gallois : "J’ai juste dit à Abi Tierney dans le vestiaire "si tu veux que je démissionne, cela ne me poserait pas de problèmes". Elle a dit : "c’est la dernière chose que je veux". Mais je peux vous promettre que nous partirons et examinerons ce Tournoi très attentivement".

"Mon premier travail était de soigner les têtes"

L’arrivée de Gonzalo Quesada semble avoir transformé l’Italie. Cuillère de bois lors de l’édition 2023, la Squadra Azzurra a réalisé le meilleur tournoi de son histoire cette année. Quelques mois seulement après la déroute en Coupe du Monde notamment marqué par une défaite 60-7 face aux Bleus, les Italiens affichent un bilan plus qu’honorable de deux victoires et un match nul concédé face aux même Français. Le résultat d’un travail de longue haleine du tacticien argentin : "Même si mon contrat ne démarrait que le 1er janvier, je me suis installé en Italie deux mois avant, afin de faire connaissance avec mon futur staff et d’essayer de gagner du temps. Mon premier travail était de soigner les têtes. Le groupe, staff et joueurs, était comme traumatisé par les deux lourdes défaites en Coupe du Monde. Lors du premier rassemblement à Vérone, mi-janvier, on a profité d’excellentes installations, mais surtout nous avons défini ensemble ce qui devait nous définir".

" La mentalité dont nous avons fait preuve face à l’Irlande fut brillante"

L’écosse a semblait sur courant alternatif tout au long du Tournoi à l’image de son premier match face au Pays de Galles. Après une première mi-temps sans faute (0-20), les hommes de Gregor Townsend ont subit un 26-0 en seconde période s’octroyant ainsi une victoire de justesse (26-27). Une Écosse à deux visages qui a perduré tout au long de la compétition : la victoire face à l’Angleterre entachée d’une défaite en Italie la journée suivante. Finalement, les coéquipiers de Finn Russell ont montré leur meilleur visage face à l’ogre irlandais mise à part l’erreur de George Turner offrant sept points décisifs à l’adversaire pour une défaite 17-13. Un manque de constance souligné par le numéro 10 : "La mentalité dont nous avons fait preuve face à l’Irlande, et surtout en défense, fut brillante. Mais nous devons désormais réussir à être plus constants mentalement durant toute la durée d’un Tournoi. Nous devons être plus forts dans nos têtes sur des performances de quatre-vingts minutes".

L’IRLANDE FRAPPE EN PREMIÈRE \u2618



5e essai pour Dan Sheehan dans le Tournoi 2024 \ud83d\ude4c#IRESCO | #SixNationsRugby pic.twitter.com/mHRPNTzLMB — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) March 16, 2024



"Cette équipe ne veut pas disparaître"

Les meubles sont sauvés ! Avec une deuxième place inesperée, les Bleus peuvent remercier la jeunesse qui a pris le pouvoir à Cardiff (24-45) puis face aux Anglais lors de la dernière journée (33-31). Cette ultime victoire lors du Crunch acquise en toute fin de match confirme le caractère retrouvé par les hommes de Fabien Galthié et semble offrir de belle perspective d’avenir au sélectionneur tricolore : "L’équipe n’a pas lâché, elle a encore arraché la victoire, c’est magnifique. Le défi était là, les Anglais venaient de battre les Irlandais, ils se reconstruisaient. Je ne parlerai pas de ce qui leur est arrivé il y a un an (défaite à Twickenham 10-53), tout va tellement vite. Ce qu’on croit très solide peut s’effondrer. L’équipe a fait preuve de résilience, d’endurance, de cohésion. Cette équipe ne veut pas disparaître. Ce n’est pas la fin du Tournoi, c’est le début de quelque chose d’autre".