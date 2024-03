Le Tournoi vient de toucher à sa fin avec la cinquième et dernière journée, sacrant l'Irlande. Votez pour les meilleurs joueurs de la compétition !

Le Tournoi des 6 Nations 2024 a livré son verdict. Ce samedi, la cinquième et dernière journée a eu lieu et c'est l'Irlande qui est sacrée pour la deuxième fois d'affilée. L'Italie a confirmé son embellie, enregistrant son meilleur Tournoi depuis son intégration en 2000. Enfin, en soirée, le XV de France s'est adjugé le crunch en venant à bout de valeureux Anglais. A l'heure de faire les bilans de la sélection tricolore et pas seulement, votez pour les joueurs qui vous ont le plus impressionné dans cette édition 2024 du Tournoi.

Si on retrouve des têtes bien connues dans le circuit international, d'autres joueurs ont profité de ce Tournoi pour se réléver au grand jour.

