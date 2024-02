Tavite Veredamu sera Perpignanais pour une saison de plus. L'international septiste a rejoint l'Usap l'année dernière après deux passages à Clermont et Lyon.

Tavite Veredamu a prolongé son contrat avec Perpignan. L'ailier de l'Usap restera Catalan une saison de plus avec une année supplémentaire en option, annonce le club sang et or ce jeudi. À trente-quatre ans, le Perpignanais a pris part à onze rencontres cette saison, dont dix en tant que titulaire. L'ancien septiste a notamment marqué cinq essais, dont un à Castres qui permit à l'Usap de s'imposer sur la pelouse du CO.

Titulaire régulier dans l'escouade de Franck Azéma, Tavite Veredamu continuera donc son aventure à XV après avoir entamé une carrière de militaire avant de jouer pour l'équipe de France à 7. En 2020, Veredamu avait rejoint Clermont en tant que joker médical avant de passer deux saisons à Lyon, entre 2021 et 2023.