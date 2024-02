Les proches voisins nord-isérois sont en tête de gondole de cette journée de reprise, mais pas pour les mêmes raisons. Tour d'horizon !

De l'aveu même de son président Yan Arnaud, le CS Vienne s'interroge sur un éventuel prolongement de son bail à l'échelon national. Toujours est-il que le règlement est formel. Blagnac ayant officiellement disparu des écrans radars de la poule unique, l'unique relégué direct ne sera pas celui auquel tout le monde s'attendait. Sauf nouveau coup de théâtre (les finances d'autres clubs seraient dans le rouge), le promu nord-isérois disputera l'access match face au futur vaincu de la finale de Nationale 2 ! Autant de bonnes raisons pour lui de se préparer le plus sérieusement possible, et ce, face à un visiteur périgourdin qui se retrouve dans une situation analogue à celle d'Albi et de Narbonne.

En effet, le CA Périgueux-Dordogne se sera imposé pour rien (n'était-ce un surcroît de confiance) en bord de Garonne puisque tous les compteurs de la poule ont été crédités de dix unités ! On imagine la détermination des champions de France sortants de Nationale 2 à rester au contact immédiat du sixième et dernier qualifié. Lequel n'est autre que Suresnes, adversaire de Massicois susceptibles d'évoluer en roue libre. Avec 23 longueurs d'avance sur l'avant-dernier, les Essonniens savent qu'ils n'ont plus rien à craindre dans cette dernière ligne droite. Le RC Suresnes, auquel Bourg-en-Bresse avait déjà rendu la monnaie de la pièce en bord de Seine, devra tenir compte de cette configuration. La pression, elle est sur lui et sur lui seul, qui fait partie des équipes ayant disposé de Blagnac "pour du beurre" selon l'expression familière. Et comme Massy avait remporté le premier acte du derby francilien...

Le derby au sommet de la Côte-d'Azur

Carcassonne au repos forcé, Chambéry est dans le faisceau des projecteurs. Les Savoyards, on s'en souvient, avaient baissé pavillon lors de leur périple automnal en banlieue toulousaine. Ils se méfieront d'un hôte aindinois qui prépare d'ores et déjà le prochain exercice en toute quiétude. Vingt points d'avance sur Vienne, c'est plus qu'il n'en faut aux Burgiens pour voir venir. Même chose pour Nice, le leader bien décidé à creuser un écart supplémentaire, sait-on jamais, sur ses poursuivants. Le derby au sommet de la Côte-d'Azur tombe à pic, sachant que Hyères-Carqueiranne n'a plus rien à craindre ni à espérer.

La confrontation aux deux extrémités de l'Occitanie chère, entre autres, à Alain Doucet, s'inscrit sur ce même registre. Tarbes a forcément poussé un grand "ouf" de soulagement à l'annonce de la nouvelle donne. Les Bigourdans, défaits à Vienne, peuvent sortir par la grande porte, point besoin n'étant désormais de jouer la peur au ventre! Inversement, Albi a plus de chances de tirer son épingle du jeu aux dépens d'un adversaire en roue libre que si son hôte, courageux à l'envi par ailleurs, disputait un quitte ou double avec vue (imprenable?) sur la ligne de flottaison!

Gardons pour la bonne bouche le point "chaud bouillant" de ce dix-huitième acte. Narbonne, décidément "poissard" si l'on considère qu'il lui sera peut-être nécessaire de fouler une deuxième fois la pelouse de son voisin de la Cité, n'est pas encore en phase finale. Le bénéfice de sa prestation blagnacaise déclaré en quelque sorte nul et non avenu, le périple du côté de Pierre-Rajon va monopoliser l'attention des suiveurs, Bourgoin-Jallieu étant à l'affût de la moindre contre-performance au passif de mieux classé que lui. Quel match en perspective!