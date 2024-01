Le Blagnac rugby a sombré ces derniers jours dans une crise financière dont l’issue semble fatale à la structure professionnelle du club haut-garonnais. Décryptage.

Après une demi-finale de Nationale perdue contre Dax l’an dernier, les Blagnacais ont entamé cette saison avec de nouvelles têtes à la direction du club, un nouveau staff avec entre autres le rôle de manager confié à Frédéric Medves et de nouveaux joueurs sur le terrain (16 arrivées pour 20 départs). Un nouveau visage que l’un des deux nouveaux hommes forts du club Luc Vignolle, PDG de la société Manupro, fournisseur d’équipements industriels, assumait avec ambition à l’aube de la saison 2023-2024.

Si les résultats sportifs du club restent honorables avec une neuvième place actuelle, la santé financière, elle, de la structure professionnelle a du plomb dans l’aile. Et le moins que l’on puisse dire c’est que les passions de tous bords ne manquent pas de se manifester au lendemain des informations de nos confrères La Dépêche du Midi, alors que l’avenir de Blagnac Rugby s’assombrit de jour en jour.

Les dirigeants se sont réunis lundi dernier pour tenter de trouver des solutions mais le déficit, selon nos informations, avoisinerait à ce jour les 900 000 euros. En cause, un passage de témoin pour le moins douloureux entre l’ancienne équipe dirigeante présidée par Benoit Trey et celle de Luc Vignolle. En coulisses on met en avant un vrai différentiel entre les contrats de partenariat qui auraient été établis en début de saison et la réalité économique actuelle. Certains des plus importants partenaires du club connaîtraient également de sérieuses difficultés notamment dans le domaine de l’immobilier. Les investissements professionnels et personnels de Luc Vignolle ne suffisent désormais plus à permettre la poursuite de la saison de l’équipe 1 et la survie de la structure pro.

Des joueurs sur le marché, l’association sauvegardée

Mardi soir, les Espoirs du club ont été avertis de la situation mais leur saison sportive devrait aller à son terme. De même que la structure féminine administrée par l’association devrait survivre également au tremblement de terre. Un sort qui malheureusement devrait être beaucoup plus sombre pour l’équipe première.

Mercredi soir une nouvelle réunion avait lieu avec la direction du club et les joueurs afin de signifier à ces derniers le dépôt de bilan confirmant l’arrêt de la saison avec effet immédiat. Nous avons joint par téléphone ce mercredi Frédéric Michalak, actionnaire du club, qui avouait : "J’ai appris la situation ces jours-ci comme tout le monde. J’attends d’avoir d’autres informations de la part des responsables en place."

Toujours selon nos informations, certains agents de joueurs de Blagnac ont débuté les grandes manœuvres, de manière à trouver un point de chute le plus rapidement possible à leurs protégés. Dans les faits, les Blagnacais sont censés se déplacer sur le terrain de Carcassonne le 9 février prochain. Cette rencontre pourrait donc ne jamais avoir lieu. Le cas de Blagnac met un peu plus en lumière les situations financières délicates de plusieurs clubs de Nationale et de Nationale 2 qui inquiètent également les instances fédérales. Des problèmes qui font écho à un courrier que quatre clubs de Nationale 2, Auch, Valence-d’Agen, Lannemezan et Fleurance avaient adressé à la FFR, récemment, afin d’alerter sur le coût excessif des déplacements lointains.