Clermont entame le sprint final de son recrutement avec comme objectif un ou deux trois-quarts. Selon nos informations, Madosh Tambwe est ciblé par le staff de l'ASM alors que Tomas Lavanini devrait quitter l'Auvergne à la fin de la saison.

Tout roule pour Clermont. Après cinq matchs sans défaite (toutes compétitions confondues), l'ASM est en vacances et profite de ce faible moment de répit pour s'activer sur le marché des transferts. Avec neuf recrues déjà actées en vue de la saison prochaine, le club auvergnat cherche un à deux trois-quarts pour finaliser son prochain effectif. Alors que Lucas Tauzin remplacera Julien Hériteau, le profil de Madosh Tambwe plaît beaucoup aux dirigeants clermontois, selon nos informations.

Auteur d'une performance remarquable à Toulon, lors du dernier succès bordelais, l'ailier de l'UBB est en fin de contrat et semble bloqué par Louis Bielle-Biarrey et Damian Penaud pour être régulièrement titulaire. Clermont s'est donc positionné sur le dossier avec un trait d'union de choix : Christophe Urios. L'ancien manager bordelais avait fait venir le Congolais la saison dernière en Gironde et sa présence en Auvergne pourrait faire pencher la balance vers une éventuelle arrivée à Clermont.

Mais l'affaire est (très) loin d'être scellée. Le statut de non-Jiff de Madosh Tambwe pourrait être un frein dans cette opération. Cette saison, l'ASM est sur la corde raide (15,93 Jiff de moyenne cette saison, soit juste en dessous du seuil autorisé) et a déjà entamé les grandes manœuvres pour pallier ce déficit (sept des neuf recrues clermontoises sont Jiff). Clermont n'est également pas le seul candidat à vouloir s'offrir Madosh Tambwe.

Tomas Lavanini ne devrait pas rester à Clermont la saison prochaine. Icon Sport - Icon Sport

Lavanini vers un départ

Chez les avants clermontois, Tomas Lavanini devrait faire ses valises à l'issue de la saison, comme l'informe La Montagne. Revenu en très grande forme ces dernières semaines, le Puma (31 ans ; 81 sélections) arrive au terme de son contrat à Clermont. Les contraintes du salary cap et de Jiff, encore, devraient pousser les dirigeants clermontois à ne pas étendre le bail de l'Argentin en Auvergne. Enfin, la situation de Benjamin Urdapilleta n'est toujours pas réglée. À peine revenu de sa blessure à l'épaule gauche, l'Argentin devra reprendre sa place de numéro 1 à un Anthony Belleau au pic de sa forme entre les volcans.