Lucas Tauzin (25 ans) sera Clermontois la saison prochaine. Selon nos informations, le centre ou ailier toulousain a donné son accord aux dirigeants clermontois. En fin de contrat au 30 juin prochain avec le champion de France, l'ancien Montois va parapher un engagement de deux ans avec le club auvergnat.

Arrivé en 2016 à Ernest-Wallon et en fin de contrat, Lucas Tauzin découvivra un deuxième club d'élite cet été : en contacts avec Clermont depuis quelques semaines, le centre-ailier a donné son accord aux dirigeants auvergnats. Pour l'heure, Lucas Tauzin compte 80 matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs toulousaines, avec 20 essais à son compteur personnel.

Il est la première recrue connue des lignes arrière clermontoises en vue de la saison prochaine. Jusqu'alors, l’ASM avait finalisé l'arrivée de sept avants : les piliers Michael Alaalatoa, Giorgi Akhaladze et Sacha Lotrian, le talonneur Barnabé Massa, les deuxième ligne Thomas Ceyte et Oskar Rixen et le troisième ligne Anthime Hemery avaient déjà dit oui au club auvergnat.