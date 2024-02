L'UBB a réussi à renverser Toulon ce dimanche, pour s'offrir une victoire historique à Mayol (32-39). Dans cette rencontre, Mateo Garcia a maintenu les Girondins à flot et Madosh Tambwe a brillé. Côté Toulonnais, les efforts de Leicester Fainga'anuku ont été vains, alors que Dan Biggar et Aymeric Luc se sont manqués.

Les Tops

Madosh Tambwe

C'est lui qui a ouvert les débats ce dimanche soir, en interceptant un ballon tombé avant de s'offrir une course du bonheur sur 80 mètres pour inscrire le premier essai de la partie. Trente secondes seulement après le début du match, l'ailier congolais a donc montré à tout le monde qu'il était en forme. Sur chacune de ses prises de balle, l'ancien des Bulls n'a eu de cesse de créer du danger. Surtout, il a créé la brèche décisive sur l'essai de Depoortere, qui a donné la victoire à l'UBB. Ne pas oublier que c'est aussi lui qui propulse Coulon en touche lors de l'ultime action, pour terminer le match. Quel joueur...

L'ESSAI DE LA GAGNE \ud83d\udd25



C'est Nicolas Depoortère qui offre la victoire à l' @UBBrugby à Mayol après une superbe action collective !#RCTUBB pic.twitter.com/ans0CVWoi8 — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) February 4, 2024

Mateo Garcia

Certes, il n'a pas tout bien fait, avec notamment encore beaucoup d'imprécisions et d'erreurs grossières comme son renvoi aux 22 contré en tout fin de match. Mais ce dimanche, c'est bien l'ouvreur qui fait gagner le match à l'UBB. Auteur de 17 points au pied à Mayol, le gaucher s'est surtout signalé pour être sorti de sa boite à dix minutes de la fin. Sur un ballon cafouillé, il parvenait à se faufiler dans la défense toulonnaise pour percer et servir parfaitement Romain Buros. L'arrière inscrivait un essai décisif qui faisait passer son club en tête. Et si Enzo Hervé redonnait l'avantage au RCT, l'UBB a réussi à arracher le match en toute fin de partie et peut dire merci à Garcia de l'avoir maintenue en vie.

Leicester Fainga’anuku



En tout premier lieu, le trois-quart néo-zélandais a inscrit un doublé, malgré la défaite des siens. Deux essais pas simple à mettre : le premier après une arrivée à hauteur en force et le second après une transversale de Biggar. Au-delà de ça, il s’est énormément proposé dans la ligne arrière et a fait quelques dégâts dans les rangs bordelais en cassant trois plaquages. Utilisé notamment en fer de lance après les touches, sa puissance a bien servi en point de fixation. C’est le joueur toulonnais qui est sorti du lot et qui a crée de l’incertitude dans les têtes girondines.

Les Flops

Aymeric Luc



Il y a eu beaucoup trop d’erreurs en première période pour l’arrière toulonnais. Évidemment, sa passe approximative en tout début de match -qui amènera l’essai de Tambwe- en est l’exemple premier. D’autant qu’il n’a pas pu rattraper son erreur ensuite, Tambwe étant trop rapide. Toujours dans le premier acte, à deux reprises, il a commis deux en-avant bien évitables. Un sur un jeu au pied rasant et deuxième sur un chute au sol. À son actif, côté positif, un gagne-terrain remporté face à son adversaire. Sur le dernier essai bordelais, c’est aussi lui qui se fait prendre de vitesse et manque le plaquage -pas des plus simples on l’accorde.

Au bout d'un chassé-croisé haletant, l'UBB s'impose pour la première fois de son histoire à Toulon !



Le film du match > https://t.co/5zx0yZ1sZ7 pic.twitter.com/naqLJDkTSf — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 4, 2024

Dan Biggar

L’ouvreur gallois n’a pas été à la hauteur de son standing habituel ce soir. Il a voulu à plusieurs reprises attaquer la ligne sans franche réussite. Pas particulièrement inspiré dans son animation offensive, Biggar a manqué de justesse. Ses jeux au pied juste avant le deuxième essai de Fainga’anuku sont bien sentis puisqu’ils permettent de marquer derrière mais le décalage était peut-être plus logique à la main. Enfin et surtout, c’est dans l’exercice du but qu’il n’a pas été dans ses standards (4/6). Des points qui manquent forcément à la fin puisque le RCT s’incline de cinq points d’écarts. Défensivement, il a plaqué seulement deux fois pour deux plaquages manqués, un renversement dur par Tatafu.

Paul Abadie

Son début de partie a été à l'image de son match : approximatif. Alors que l'ancien d'Agen a une grosse responsabilité en cette période de doublons, il l'a commencé par un en-avant largement évitable sur le deuxième renvoi toulonnais, alors qu'il était seul au point de chute. Quelques minutes plus tard, Abadie commettait une grossière erreur sur un ruck en tapant maladroitement dans le ballon au pied, avant de se jeter dessus. L'UBB était pénalisée sur cela et l'action débouchait sur l'essai de Gigashvili. Toujours en première mi-temps, il se faisait écraser par Fainga'anuku sur l'essai de ce dernier. Il n'a pas brillé par la suite.