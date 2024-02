En fin de contrat au terme de cet exercice, le troisième ligne, malgré des sollicitations externes, est tombé d'accord avec le club provençal pour étendre son bail du côté des Bouches-du-Rhône.

Après avoir agité le marché des transferts avec les venues retentissantes de George North (Ospreys) et de Jules Plisson (Clermont), Provence Rugby s'évertue à fidéliser les bons soldats de son effectif actuel. Leader de Pro D2, le club dirigé par Denis Philipon sent qu'une véritable équipe s'est formée cette saison avec des victoires références à Vannes et Béziers.

En vue de la saison prochaine, les Noirs sont en train de faire des arbitrages au poste de troisième ligne dans le but de répondre aux ambitions de phases finales et à plus long terme de Top 14. Si des recrues sont déjà programmées à l'image de Jalagonia, plusieurs éléments (Axtens, Jegerlehner) restent dans l'expectative. Selon nos informations, Bilel Taieb est sorti de ce dernier cercle en trouvant un accord avec ses dirigeants.

Le choix de la continuité

Parti il y a deux ans d'Oyonnax, son club de toujours et sa ville de naissance, le flanker de 31 ans, qui a pour avantage d'être un as dans le secteur de la touche, a décidé de prolonger pour une saison de plus avec Provence Rugby. Malgré quelques blessures, Taieb affiche déjà 26 apparitions avec les pensionnaires de Maurice-David, avec notamment deux essais à la clef.

Selon nos indiscrétions, plusieurs clubs de Pro D2 avaient sondé l'intéressé pour essayer d'arracher sa signature. Néanmoins, il a toujours donné sa priorité à l'ambitieux projet provençal où il se sent bien et dans lequel il a un rôle de grand frère dans le vestiaire notamment auprès des jeunes (Suta, Belhadj...). Avec l'entité bucco rhodanienne, Taieb espère désormais retrouver l'élite professionnelle connue avec Oyo lors de l'exercice 2017-2018.

Pour continuer à grandir, la bande à Mauricio Reggiardo pourrait bien accueillir encore plusieurs éléments dans son paquet d'avants (un autre troisième ligne est ciblé) comme dans sa ligne de trois-quarts (un centre de plus est recherché).