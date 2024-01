Avec cette douzième victoire de la saison acquise à l’issue d’une fin de match incroyable, Provence Rugby prend les rênes du Pro D2 avec autorité et veut endosser son nouveau statut sans complexe.

Cette fois-ci, ce ne sera pas provisoirement que le XV aixois prendra la tête du championnat de Pro D2. Il va le rester au moins pour deux semaines et va pouvoir savourer son fauteuil de leader sans toutefois croire que tout est arrivé. Bien au contraire, les hommes de Mauricio Reggiardo savent très bien que tout peut être vite remis en question à la prochaine journée et il n’est pas question de s’enflammer même s’ils ont marqué des points sur le plan psychologique en prenant cette première place aux Vannetais à ce moment précis de la saison.

Ce fauteuil de leader vient également valider tout un travail entrepris depuis six mois maintenant et qui porte incontestablement ses fruits après ce premier bloc de la phase retour. On ne peut plus parler de situation heureuse, Provence Rugby a franchi un cap, a grandi comme aime à la répéter son manager général Mauricio Reggiardo. Maintenant, le plus dur commence avec un nouveau statut sur les épaules à défendre mais les Aixois semblent aptes à tenir leur rang. "Cette première place doit nous permettre d’être encore plus exigeant, affirme Mauricio Reggiardo, car toutes les équipes que l’on va rencontrer vont vouloir faire tomber le leader et il faut que l’on assume cela. Il faut continuer à jouer au rugby, à rester humbles et on va continuer à travailler avec beaucoup d’humilité, à préparer les matchs comme on le fait depuis le début de la saison et il faut bien entendu conserver cette confiance qui fait la force de notre groupe. Notre objectif demeure d’être dans les six alors ce soir, je vous mentirai si je ne disais pas que je préfère bien sûr être leader que sixième ! Mais il faut surtout pas croire que ça y est ! Mais, je crois que le groupe a grandi aussi sur le plan mental et c’est très important. On est en confiance, restons-le !"

Un groupe qui a grandi et mûri !

De la confiance, du talent, de l’efficacité, de l’humilité aussi mais une équipe sûre de ses forces et de son potentiel, c’est cela le Provence Rugby version 2023-2024 avec une dose d’expérience de certains joueurs cadres qui font la différence quand il faut maîtriser des débats indécis et serrés. Tout un panel de qualités qui fait que finalement, cette pôle position au soir de la dix-huitième journée est complètement méritée pour des Aixois qui ont pris conscience de leur potentiel et qui surtout veulent conserver ce rythme et cette dynamique. "Oui, cette première place était importante pour valider notre travail, pour que l’on se paie après une très grosse semaine d’entraînement, avance l’ailier Adrien Lapègue, mais attention, il reste encore douze matchs à disputer, on sait que chaque duel a son scenario, sa vérité du terrain et il faut juste garder cette confiance collective, cette envie d’avancer tous ensemble dans la même direction avec cet objectif des phases finales en tête. Désormais, on va s’atteler à défendre notre statut mais sans se prendre la tête non plus. Continuons à bosser, restons humbles mais sûrs de notre jeu et on verra ce qui se passera. Gardons surtout la tête froide, c’est capital !" Le nouveau "patron" du Pro D2 ne semble pas surpris d’endosser son tablier de premier de la classe.