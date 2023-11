Double champion du monde avec l'Afrique du Sud, Duane Vermeulen a annoncé officiellement la fin de sa carrière.

Duane Vermeulen a décidé de dire adieu au rugby professionnel. Le Sud-Africain, titré il y a moins de deux semaines à Paris en finale de la Coupe du monde, a choisi de mettre un terme à sa carrière professionnelle. Avec les Springboks, il aura connu 76 sélections entre 2012 et 2023 et a connu deux titres de champion du monde successif. Mark Alexander, le président de la Fédération sud-africaine, a rendu un vibrant hommage au joueur de 37 ans. "C'était un leader, qui a été capitaine de l'Afrique du Sud lors de quatre sélections, mais il prend également sa retraite comme le numéro huit springbok le plus capé avec deux médailles de vainqueur de la Coupe du monde, un magnifique exploit pour un joueur dont on se souviendra comme d'une véritable légende du rugby et du sport. Duane (Vermeulen) est non seulement un grand Springbok, mais aussi un super ambassadeur de l'Afrique du Sud."

Thank you to one of the real hard men of South African rugby - more here: https://t.co/MVuEjI2kLI \ud83d\udc4f\ud83d\udcaa#Springboks #StrongerTogether pic.twitter.com/NF9vpWqznE — Springboks (@Springboks) November 8, 2023

Passé par le RCT

Entre 2015 et 2018, le numéro 8 avait joué en Top 14 sous les couleurs toulonnaises. Deux fois finaliste du championnat en 2016 et 2017, il n'avait cependant pas réussi à décrocher le Bouclier de Brennus. En sélection nationale, son année 2019 est admirable. En plus de la Coupe du monde décrochée au Japon, il avait remporté avec ses coéquipiers springboks le Rugby Championship. La retraite de Vermeulen est la fin d'une ère pour l'Afrique du Sud.