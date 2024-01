L'arbitre sud-africain Jaco Peyper a annoncé ce vendredi prendre sa retraite. Il est le sixième arbitre le plus capé de tous les temps au niveau international.

Le quart de finale de la Coupe du monde entre l'Argentine et le Pays de galles restera donc la dernière rencontre dirigée par Jaco Peyper (43 ans). L'arbitre a annoncé ce vendredi prendre sa retraite. Il devait officier lors du prochain Tournoi des 6 Nations mais il a déclaré forfait - il sera remplacé par Angus Gardner - à cause d'une blessure au tendon d'Achille. C'est d'ailleurs ce pépin physique qui l'avait obligé d'être remplacé en cours de match lors du quart de finale, et c'est donc sur cela qu'il a clos une immense carrière avec un sifflet.

"Il y a toujours des moments difficiles dans l'arbitrage de haut niveau, mais depuis mes débuts il y a 17 ans, le rugby ne m'a apporté que du bien. J'ai connu un parcours formidable, je me suis fait beaucoup d'amis merveilleux et j'ai eu la chance de visiter de nombreux endroits fantastiques à travers le monde. Tout bien considéré, le moment est peut-être venu de m'éloigner de l'arbitrage opérationnel pour passer plus de temps avec ma charmante épouse et mes deux magnifiques filles, ainsi que pour m'occuper de mes affaires en pleine croissance", a-t-il déclaré sur le site de World Rugby pour justifier sa décision de raccrocher le sifflet.

"Au-delà du terrain, sa personnalité était très marquée, et je n'oublierai jamais comment, bien que désespérément déçu que sa Coupe du Monde de Rugby 2023 se soit terminée par une blessure, il est resté de manière désintéressée dans le groupe, soutenant l'équipe au sens large, partageant son expérience et motivant les équipes. C'était superbe", lui a rendu hommage Joël Jutge, responsable des arbitres de World Rugby.

La discorde du coup de coude

Avec l'arrêt de Jaco Peyper, l'arbitrage a perdu un de ses éléments les plus expérimentés. Depuis ses débuts internationaux en 2011, avec une rencontre entre le Kenya et le Zimbabwe, le Sud-Africain a dirigé 67 rencontres internationales, ce qui en fait le sixième arbitre le plus capé de tous les temps à ce niveau-là. Il a officié lors de quatorze rencontres de Coupe du monde, sur trois éditions différentes, celles de 2015, 2019 et 2023. C'est d'ailleurs lors d'un Mondial, celui au Japon, qu'il aura laissé un mauvais souvenir aux Français. Après l'élimination des Bleus en quart de finale contre les Gallois, avec des supporters du XV du Poireau, il avait imité le coup de coude de Sébastien Vahaamahina, expulsé lors de cette rencontre par Jaco Peyper. Il aura également arbitré sur dix éditions différentes du Tournoi des 6 Nations et neuf du Rugby Championship.

Au niveau des clubs, il a été au sifflet lors, notamment, de trois finales de Super Rugby, cinq de Currie Cup et une de Champions Cup, celle de 2023, où les Rochelais avaient triomphé contre le Leinster. Son arbitrage avait irrité les Irlandais, et notamment un véhément Jonathan Sexton, qui était venu se plaindre.

"Le rugby fait partie de ma vie, et je me suis fait de merveilleux amis dans le monde entier grâce à mes voyages dans ce sport, et bien que je mette un terme à mon activité d'arbitre, je n'aimerais rien de plus que de rester impliqué dans ce merveilleux sport et redonner ce qu'il m'a donné", a-t-il précisé pour conclure. À l'heure où les clubs s'arrachent les arbitres pour les inclure dans leur staff, il pourrait peut-être suivre cette voie.