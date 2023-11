Les Springboks ont dignement fêté leur quatrième couronne à travers tout le pays, de Johannesbourg à Pretoria en passant par Le Cap.

Un maul écroulé pour une semaine de grandiose fête. Lorsque Wayne Barnes a sifflé la fin de la finale de la Coupe du monde, la nation arc-en-ciel a retrouvé ses chatoyantes couleurs de 2019. Siya Kolisi, symbole mythique de l’Afrique du Sud, prenait dans ses bras un Cheslin Kolbe tétanisé de stress après son carton jaune. Aux alentours de 23 heures, les Springboks et leur staff sonnaient le départ d’une longue et belle semaine de communion. Le champagne et les sourires ont inondé le vestiaire sud-africain, mais les visages des guerriers du soir se sont tous figés lorsque Roger Federer est entré tel un prince au milieu des Springboks. Deon Fourie, téléphone en main, a par exemple été filmé les yeux grands ouverts devant l’une des plus grandes légendes du tennis. Polo vert et jaune sur les épaules, sourire Colgate, mèche immobile, le Suisse a enchaîné les clichés avec les golgoths sud-africains en répétant sans cesse : "Félicitations ! Félicitations les gars !" Avec une mère d’origine sud-africaine, Roger Federer était donc aux premières loges des premières festivités, auxquelles RG Snyman et Damian Willemse ont donné une saveur particulière.

Snyman le coiffeur, le show Willemse

"Les gars, vous êtes tellement spéciaux. Vous avez saisi l’opportunité de gagner contre tous les pronostics. Vous terminerez votre carrière après avoir fait partie de la plus grande équipe de l’histoire." Par ces mots puissants, Eben Etzebeth a officiellement lancé les célébrations après une euphorie générale. Mais le double champion du monde a ensuite dû honorer son pari. Avant le lancement de la Coupe du monde, RG Snyman avait proposé au géant des Sharks de lui faire la même coupe de cheveux que lui en cas de victoire finale. Comme prévu, les talents de coiffeur de RG Snyman ont été subis par le cuir chevelu d’Etzebeth. Le nouveau "punk" sud-africain s’est d’ailleurs présenté à la cérémonie des World Rugby Awards avec cette audacieuse coiffure. "Je remercie RG Snyman qui m’a fait cette chose à cinq heures du matin", souriait Etzebeth au palais Garnier. Le Munsterman s’est chargé de tailler une magnifique coupe iroquoise à son partenaire, ainsi qu’à Jean Kleyn et Damian Willemse. Après avoir découvert les charmes de la nuit clermontoise, après le déplacement des Stormers en Auvergne en décembre 2022, l’arrière a rudement arrosé la victoire sud-africaine. Déjà titré en 2019, Willemse a voulu que cette soirée se prolonge jusqu’à la fin de l’après-midi… de mercredi. Le numéro 15 sud-africain a dormi en tenue de match, les yeux rongés par la fête, et a ensuite partagé une photo avec Cobus Reinach, toujours avec son maillot et son short abîmés de la veille. Deux jours plus tard, Damian Willemse s’est fait tatouer le trophée William Webb-Ellis et l’année de deuxième sacre sur la fesse gauche. Tout sourire, un verre à la main, le quatrième homme à la crête a incontestablement gagné le titre de leader des festivités.

Les larmes d’Erasmus

Mais les protégés de Jacques Nienaber ont réellement pris conscience de leur exploit mardi matin, en atterrissant à l’aéroport OR Tambo de Johannesbourg. Aux alentours de midi, Siya Kolisi est sorti en courant vers une marée humaine qui avait envahi le hall principal de l’aéroport. Au son de "Simply the best" ou "Zombie" (remplacé par Rassie), des milliers de Sud-Africains s’étaient précipités dès les premières lueurs de la journée. Rassie Erasmus a d’ailleurs craqué et a laissé couler quelques chaudes larmes devant le peuple sud-africain. Plusieurs heures avant, le directeur du rugby sud-africain avait rempli le trophée du Mondial avec du vin rouge, en guise d’hommage à la France. Face à cette foule immense venue célébrer ses prophètes, Siya Kolisi s’est longuement confié, drapeau sur les épaules. "On veut dire merci aux Sud-Africains. Le tournoi a été long et dur mais on a réussi à gagner une nouvelle fois cette Coupe du monde. Les choses ont beaucoup changé depuis 2019, aujourd’hui les gens nous attendaient au tournant, pas comme il y a quatre ans. On voulait apporter de la joie pour l’Afrique du Sud. Nous avons une équipe avec beaucoup de diversité, avec des chemins et des parcours différents. Le staff a tout mis en place pour que nous atteignions notre but. Ce trophée est aussi pour tous ceux qui souffrent et qui vivent avec peu de ressources, dans des endroits difficiles. Je veux dire aux enfants de ces quartiers que c’est possible, même si vous n’avez pas de chaussures ou pas assez à manger sur la table. C’est pour vous ! Nous sommes tous différents, et c’est pour cela que nous aimons l’Afrique du Sud. Certains vont arrêter, d’autres sont plus jeunes et seront là dans quatre ans mais c’est tellement beau ! Pendant vingt semaines on a tout le temps vu les mêmes personnes parfois c’était un peu dur donc cela fait vraiment plaisir d’être de retour au pays." Rendez-vous dans quatre ans ? "Ja" (oui, en afrikaner) a répondu Etzebeth, qui assurait ne pas avoir bu d’eau depuis la finale. L’ivresse du bonheur sans doute.