Bundee Aki, c’est déjà un look incroyable : une barbe de père Noël sur un physique de déménageur de pianos, des biceps énormes, un poitrail de catcheur, un tour de cuisse que seul Yoram Moefana peut lui disputer dans ce Tournoi des 6 Nations et, on le jurerait, un léger embonpoint par rapport la dernière Coupe du monde en France.

Vendredi soir, au stade Vélodrome de Marseille, le trois-quarts centre du Connacht et des Diables Verts fit ainsi vivre un vrai cauchemar au XV de France en général, et à Jonathan Danty et Gaël Fickou en particulier : redoutable en défense comme à son habitude, Bundee Aki fut surtout décisif balle en mains, offrant un essai magnifique à Jamison Gibson-Park en début de match, puis servant de leurre ou de point de fixation sur tous les autres lancements de jeu irlandais.

Pour tout dire, Bundee Aki fut à ce point monstrueux dans la cité phocéenne qu’on oublia rapidement que pour l’ouverture de ce Tournoi des 6 Nations 2024, le sélectionneur Andy Farrell ne pouvait compter au milieu du terrain sur la pépite du Leinster Gary Ringrose, irrésistible depuis quelques mois et blessé depuis dix jours. À 34 ans, Bundee Aki reste donc une pièce maîtresse du dispositif celte et s’il continue ainsi, rien ne l’empêchera de participer à la prochaine tournée des Lions britanniques et irlandais en Australie, à l’été 2025. Cette fameuse tournée menée par Andy Farrell et dont le seul "non Irlandais" du XV de départ pourrait être le demi d’ouverture Finn Russell… On parie ?