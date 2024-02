Forfait face à l'Angleterre, Ange Capuozzo pourrait bien revenir pour affronter l'Irlande ce dimanche. En tous les cas, il sera à l'entraînement cette semaine.

Bonne nouvelle pour la Nazionale : Ange Capuozzo devrait pouvoir revenir à la compétition pour le choc de ce dimanche en Irlande. L'Italie pourra compter, dès ce début de semaine d'entraînement, sur son ailier/arrière, qui est à 100%, annonce la fédération. Pour rappel, il avait été contraint de déclarer forfait pour la rencontre à Rome face à l'Angleterre (24-27), la veille du match, en raison d'une gastroentérite.

A lire aussi : 6 Nations 2024 - Sebastian Negri (Italie) forfait pour affronter l'Irlande

Quant à Sebastian Negri, dont le forfait pour la deuxième journée a été communiqué ce lundi en début de journée, aucune fracture costale n'a été décelée. Etant donné que le Tournoi est en pause la semaine prochaine, un retour du puissant troisième ligne est espéré pour le match en France.

Malgré tout, en milieu de journée, le staff a fait savoir que Leonardo Marin et Matteo Canali rejoignaient le rassemblement à Rome ce jour. Le premier est capable de jouer demi d'ouverture, centre et arrière, tandis que le second a le profil deuxième/troisième ligne de Negri.

Pour information, un groupe italien de 28 joueurs partira de Rome vendredi matin pour rallier Dublin.