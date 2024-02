À un cheveu de ramener un point de bonus amplement mérité de son déplacement à La Rochelle samedi (18-10), sur une pénalité finalement manquée par Carbonel après la sirène, le MHR a de quoi nourrir de profonds regrets. D’autant que Patrice Collazo sentait son banc en 7-1 capable de faire basculer ce match serré du côté de la lanterne rouge du Top 14. Le manager héraultais s’est dit fier de son groupe face aux micros.

Votre équipe a vraiment poussé mais a manqué de réalisme ce samedi soir…

Je suis déçu parce qu’on était venus avec une stratégie bien précise et elle a failli marcher. Je suis déçu pour les joueurs, vu leur engagement. La dernière action est dure pour Louis (Carbonel), quand on voit le match qu’il fait, de ne pas convertir ce point de bonus. Pour un ensemble de choses, c’est dur pour les mecs. On aurait dû se payer ce soir, au regard des choses intéressantes produites par moment. Comme sur la dernière séquence où l’on va chercher cette pénalité. Mais, quand sur une mi-temps, vous rentrez 6 fois dans la zone de marque et vous ne prenez que 3 points, à l’extérieur, contre une équipe du haut de tableau, automatiquement, il y a un décalage à la fin.

La Rochelle fait le boulot à la maison face à des Montpellierains qui ont manqué le bonus défensif à la sirène.



Pourquoi ce banc en 7-1 ?

C’était le quinzième match d’affilée. Si nous on fatigue, eux aussi. La Rochelle n’est jamais entrée dans le Top 6 depuis le début de la saison, elle doit batailler en championnat et en coupe d’Europe, elle a beaucoup de joueurs qui avaient enchainé 80 minutes, elle avait laissé énormément de forces à Toulon dans un match qu’elle aurait dû gagner… C’est une stratégie spécifique par rapport à un ensemble de choses, comme l’analyse du minutage de nos joueurs et des leurs. Nous, on avait réussi à faire quelques rotations sur la coupe d’Europe et à régénérer certains mecs. Eux ont eu besoin de gagner beaucoup de points en Top 14 et ont dû jouer la coupe d’Europe avec une certaine pression. Donc on avait un peu travaillé…

Sentez-vous de l’usure à l’issue de ce long bloc ?

Non ! Je ne nous ai pas sentis usés. Non, non. On est usés de prendre zéro point, quand on voit ce qu’on y met. Les joueurs sont déçus. Comme je leur disais, on a un break d’une semaine avant d’aller au Racing.

Etes-vous satisfait de la défense de votre équipe ?

Les Rochelais cherchent à pousser l’adversaire à la faute, au niveau de leurs 40m, pour envoyer une pénaltouche et matraquer les mecs. On s’y était préparés. Sur la première séquence, on prend 5 minutes de rafales. Ils marquent 3 points mais on défend 5 minutes, quand même. Défensivement, on n'a jamais été breakés dans cette zone 22-22. On a été breakés près des lignes, après plusieurs temps de jeu et une ou deux erreurs sur des cadrages défensifs de notre part où il n’y avait pas forcément de surnombre. C’est dommage car la stratégie a failli fonctionner… Vous ne pouvez pas venir ici et perdre les un contre un. Les Rochelais s’appuient sur un certain profil de joueurs, qu’on avait identifié. C’est pour ça, cette stratégie en 7-1, faire rentrer des avants frais. Pour les joueurs en face, 80 minutes contre des mecs de 140 plaques, ça devient compliqué. On savait qu’ils n’auraient pas une autonomie de 80 minutes.

Les sorties précoces de Bouthier (remplacé par Reinach) et surtout Serfontein (remplacé par Simmonds au centre) ont-elles contrecarré vos plans ?

Non. Car avec Sam Simmonds, on a découvert qu’on avait peut-être un très bon 12 au club ! Je ne suis pas surpris. Sam est un joueur hydride, il a fait une très bonne partie en 12, il nous a fait constamment avancer. Ça ne nous a pas déstabilisés. « Antho », il a fallu le coacher car il s’est fait impacter deux, trois fois bien comme il faut. Mais avec l’énergie qu’a Cobus, cela ne s’est pas vu. A la fin, on se retrouve avec deux numéros 9, ils se partagent la moitié du terrain et c’est comme ça qu’on a réussi à mettre la main sur le ballon et mettre les Rochelais en difficulté.

Vous aviez trois piliers sur le banc, pas de talonneur…

On n’a pas eu le choix car Vano (Karkadze) est parti en sélection. Sur deux mêlées, on se fait prendre mais on a rectifié le tir. On s’adapte. Faire un match comme ça au bout de quinze journées consécutives de compétition, j’aurai signé de suite. Mais on est déçus parce qu’on méritait mieux. Attention, si La Rochelle a gagné, c’est que les Rochelais ont fait ce qu’il fallait. Ils ont été cliniques là où, nous, on ne l’a pas été. Ils ont gagné, point barre.

Aviez-vous parlé du 7-1 avec Cobus Reinach, seul trois-quart présent sur le banc ?

Je n’ai pas eu besoin, il en fait depuis qu’il est tout petit, des 7-1, lui. Donc il a rigolé à l’annonce de l’équipe. Il m’a dit : "c’est bon, je couvre du 9 au 15." Rien de nouveau sous le soleil pour lui. Il a rigolé.