Dans un match riche en point, le Castres olympique a réussi à être le plus efficace sur la pelouse de Pau ce samedi (33-44). Les Tarnais ont marqué cinq essais et ont su se détacher en seconde période alors qu'ils ont été menés plusieurs fois au cours du match. Ils mettent fin à une série de quatre défaites de suite. Pau, au contraire, sort du top 6 avec ce quatrième revers de suite.

Castres retrouve le sourire. Battus lors de leur quatre dernières sorties en championnat, les hommes de Jeremy Davidson entame cette phase retour de la meilleure des manières en s’imposant sur la pelouse de la Section paloise (44-33).

Dominer n’est pas gagné

Tout avait pourtant mal démarré pour les Tarnais. Sur la toute première offensive des Béarnais, Dan Robson s’échappe au bord d’un ruck et accélère jusqu’à la ligne. Idéalement lancés, les joueurs de Sébastien Piqueronies déroulent dans ces premières minutes. Relâché par le XV de France, Émilien Gailleton récupère un jeu au pied de son compère des U20, Théo Attisogbe, et parvient à aplatir en coin malgré le retour de la défense. Mené de 14 points en moins de dix minutes, le CO ne panique pas et refait progressivement son retard. Vilimoni Botitu puis Pierre Popelin finissent dans l’en-but et, au bout de vingt minutes, les deux équipes se retrouvent à égalité. Complètement folle, cette première période voit Jack Maddocks et Yann Peysson faire grimper le compteur essais de leur équipe. À la pause, c’est finalement la botte de Joe Simmonds, auteur de deux buts de pénalité, qui fait la différence et la Section vire avec une courte avance (27-21).

Un banc taillé pour faire la différence

Après avoir réalisé un début de match tonitruant, la Section se prend les pieds dans le tapis au retour des vestiaires. Simmonds écope d’un jaune, en plus d’offrir un essai de pénalité aux joueurs de Jeremy Davidson qui passent devant pour la première fois de ce match. La botte de Robson permet aux Béarnais de rapidement reprendre les devants, mais, sur le renvoi qui suit, Beka Gorgadze laisse échapper le cuir. Nathanaël Hulleu profite de l’aubaine pour pousser le ballon au pied avant d’aplatir. Sonnés, Luke Whitelock et sa bande multiplient les maladresses et les fautes, contrairement aux Castrais qui profitent, notamment, des entrées de Mathieu Babillot et Abraham Papali'i pour enfoncer le clou. Louis Le Brun, facturé d’un joli 7/7 ce samedi, récompense la domination de son équipe et permet aux Tarnais de retrouver le sourire après quatre défaites d’affilée en championnat.

Avec ce succès (44-33), le CO conserve sa septième place, à égalité de points (35) avec Clermont, sixième, pendant que Pau dégringole au neuvième rang. Après une coupure bien méritée - la première depuis la reprise post-Coupe du monde -, le Castres Olympique recevra Toulon quand la Section paloise se déplacera sur la pelouse de l’Union Bordeaux Bègles.