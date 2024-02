Ce sont plus de 6,6 millions de téléspectateurs qui s'étaient donné rendez-vous vendredi soir pour suivre l'entrée en lice des Français dans ce Tournoi des 6 Nations 2024. Un pic à 7,5 millions a été atteint au cours de cette rencontre face à l'Irlande.

Les Français étaient au rendez-vous. Ce vendredi soir, rares sont ceux qui auraient manqué ce France - Irlande en ouverture du Tournoi des 6 Nations. Le premier match des Bleus depuis l'échec en quart de finale de la Coupe du monde a donc rassemblé plus de 6,6 millions de téléspectateurs. Un pic à 7,5 millions a même été observé. Une part d'audience de 32,1% pour France 2 ce qui place la chaîne largement en tête des audiences de la soirée. Malgré la défaite (17-38), les supporters sont restés plus que jamais fidèles aux Bleus.

1 million de plus que lors de la dernière confrontation

Ce premier match du Tournoi rassemblait finalement un million de téléspectateurs supplémentaires en comparaison à la dernière rencontre qui opposait le XV de France à l'Irlande. L'an dernier, 5,6 millions de téléspectateurs avaient visionné le match des Bleus. À noter que lors du dernier Tournoi, cette confrontation entre Français et irlandais avait été diffusée en pleine après-midi et non en "prime time" ce qui peut expliquer le différentiel.

Pour le quart de finale de la Coupe du monde face à l'Afrique du Sud, les hommes de Fabien Galthié avaient réuni 16,5 millions de personnes devant leurs écrans. Le prochain rendez-vous des Bleus est fixé sur la pelouse de l'Ecosse à 15h15 le samedi 10 février en direct sur France 2.