TotalEnergies devient partenaire des équipes de France jusqu'en 2028

TotalEnergies continue d'amplifier son engagement envers le rugby en signant un nouveau partenariat avec la Fédération Française de rugby jusqu'en 2028. TotalEnergies devient donc partenaire de toutes les équipes de France masculines et féminines.

C'est finalement comme une évidence que TotalEnergies vient de signer un nouveau partenariat avec la FFR allant jusqu'en 2028. Engagé pour le rugby depuis de nombreuses années en devenant le partenaire majeur de la Section paloise dès 1988, TotalEnergies poursuit sur sa lancée en devenant partenaire officiel de toutes les équipes de France du rugby à 7 au rugby à XV, masculines et féminines.

Pour rappel, en plus d'être le partenaire majeur des Palois depuis plus de trente ans, TotalEnergies a été le sponsor officiel de la Coupe du monde 2023 en France et est devenu partenaire des championnats professionnels (Top 14 et Pro D2) au début du mois de janvier.

Pour marquer son soutien au rugby amateur, TotalEnergies accompagnera la FFR à travers notamment le Tournoi National des quartiers et des campagnes. 1150 matinées découvertes sont prévues pour permettre aux plus jeunes (de 8 à 13 ans) de découvrir le rugby et engager des dynamiques locales et éducatives autour du rugby à 5.

Cet engagement avec la FFR marque une nouvelle étape dans notre soutien à ce sport

"C’est un honneur pour TotalEnergies de devenir partenaire officiel de toutes les équipes de France de rugby et de poursuivre son engagement auprès du Tournoi National des Quartiers et des Campagnes. Après le partenariat avec la Ligue Nationale de Rugby, cet engagement avec la Fédération Française de Rugby marque une nouvelle étape dans notre soutien à ce sport. La passion, la solidarité, la discipline et le respect sont autant de caractéristiques du rugby qui rejoignent les valeurs de notre entreprise et que nous vivons au quotidien partout en France.", explique Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies.

De son côté Florian Grill, président de la FFR assure : "Le partenariat avec TotalEnergies est emblématique de la nouvelle approche qui est la nôtre à la FFR. Un volet du partenariat est clairement tourné vers le haut niveau et toutes les équipes de France, un autre volet s’intéresse au local et aux clubs amateurs. Grâce à TotalEnergies nous allons pouvoir organiser 1150 matinées avec des tournois découvertes du rugby que ce soit dans les quartiers ou dans le plus petit village de France. TotalEnergies nous donne les moyens d’assurer un maillage exceptionnel du territoire pour une France qui a envie et besoin de rugby".