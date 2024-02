La phase retour du Top 14 débute ce week-end avec plusieurs affiches alléchantes. Après sa victoire à Castres, Clermont est attendu face à Lyon alors que Perpignan et Oyonnax doivent réagir à domicile... Voici nos pronos pour la 14ème journée !

Perpignan - Racing 92

L'Usap retrouve Aimé-Giral pour accueillir le leader francilien avec une seule ambition : les quatre points de la victoire. Les Catalans n'ont pas ramené de point de Lyon la semaine passée mais les hommes de Franck Azéma ont posé de nombreux problèmes aux Rhodaniens. À l'inverse, le Racing a manqué une belle opportunité de creuser l'écart en haut du championnat en s'inclinant face à Toulouse. Malgré l'absence de Posolo Tuilagi, les Perpignanais ont les armes pour faire tomber les Ciel et Blanc...

Notre pronostic : victoire de Perpignan, bonus défensif pour le Racing 92

Oyonnax - Stade français

Même cas de figure ou presque pour Oyonnax. S'ils ont longtemps cru à un exploit à Bayonne, les hommes de Joe El Abd sont finalement tombés les armes à la main, récompensés par un point de bonus défensif. Treizièmes du Top 14, les Aindinois doivent s'imposer face au Stade français, qui reste sur un exploit en terre bordelaise. Le match promet d'être âpre jusque dans les derniers instants de la partie.

Notre pronostic : victoire d'Oyonnax, bonus défensif pour le Stade français

Clermont - Lyon

En Auvergne, l'ASM a l'occasion de terminer invaincu au mois de janvier face au Lou. De retour au stade Marcel-Michelin pour la première fois depuis le 29 décembre en Top 14, les Clermontois voudront régaler leur public et, surtout, ne pas se faire piéger par une équipe lyonnaise en quête de points. Avec le retour de plusieurs cadres (Couilloud, Berdeu, Radradra...), Lyon possède de sérieux atouts pour gâcher la fête à Clermont.

Notre pronostic : victoire de Clermont

La Rochelle - Montpellier

Largement plombés par les doublons à Toulon, les Rochelais ont été impressionnants de courage à Mayol et auraient pu s'imposer avec une équipe remaniée. En recevant la lanterne rouge montpelliéraine, le Stade rochelais a l'occasion de valider les belles promesses entrevues dans le Var pour se replacer dans la course au top 6. Le MHR veut lui profiter des doublons pour faire un gros coup à La Rochelle, alors que les Cistes montent en régime depuis plusieurs semaines.

Notre pronostic : victoire de La Rochelle, bonus défensif pour Montpellier

Pau - Castres

Les deux équipes ont perdu la semaine dernière et doivent se relancer. La Section paloise a récolté un point de bonus à Montpellier et ne veut pas sortir du top 6 à quelques heures de la trêve. En face, le Castres olympique reste sur quatre défaites de suite en Top 14 et doit se rebeller pour ne pas continuer de glisser au classement. Sans Julien Dumora, les Tarnais devront se resserrer s'ils veulent espérer faire un coup dans le Béarn.

Notre pronostic : victoire de Pau

Toulouse - Bayonne

Les Toulousains, eux, peuvent avoir le sourire après leur succès au Racing. Les hommes d'Ugo Mola s'avancent avec une confiance remontée à bloc avant de recevoir Bayonne et savent qu'ils devront confirmer leur belle prestation en terre francilienne. L'Aviron cherchera à piéger les champions de France en titre, eux qui avaient déjà failli surprendre Bordeaux-Bègles il y a quelques semaines.

Notre pronostic : victoire bonifiée de Toulouse

Toulon - Bordeaux-Bègles

L'affiche du dimanche soir oppose le RCT à l'UBB dans un contexte pesant pour les Varois. S'ils ont vaincu La Rochelle la semaine passée, les hommes de Pierre Mignoni n'ont pas franchement rassuré et doivent aujourd'hui taper du poing sur la table. Privée de la quasi-totalité de sa ligne d'arrières étoilée, l'UBB cherchera à compenser la défaite subie à Chaban-Delmas face aux Parisiens...

Notre pronostic : victoire de Toulon, défaite de Bordeaux-Bègles avec bonus défensif