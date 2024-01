Grâce à une interception de Stéphane Ahmed dans les dernières minutes, le Stade français a peut-être déjà réalisé le gros coup du week-end face à l'UBB. Avec cet essai opportuniste de l'ailier, les Parisiens ont fait tomber les Girondins sur leur pelouse de Chaban-Delmas. Avec cette victoire 30-26, les joueurs de la capitale piquent la deuxième place à leurs adversaires du jour.

Sans ses Galactiques, l'UBB de Yannick Bru était attendue sur sa notion de groupe en cette période de doublons. Cette notion de groupe était aussi capitale pour Paris. Ghezal, qui a vécu une fronde au sein de son vestiaire, voulait savoir où il en était avec ses hommes. L'ancien membre du staff du XV de France a pu être rassuré avec ce succès retentissant de Paris à Bordeaux-Bègles (26-30). À trois minutes du terme de cette partie, Ahmed, en bout de ligne, a bien senti une sautée de Tapuai pour marquer entre les poteaux. Une action décisive.

Grâce à ce troisième succès à l'extérieur, le Stade Français (2e, 37 points) double l'UBB (3e, 37 points). Les deux équipes sont assurées de finir la journée parmi le top six.

Un premier acte à deux visages

Sous tension après les révélations de tensions entourant Ghezal et son groupe, le Stade Français Paris s'est rassuré sur des choses simples avec une bonne occupation au pied, et une bonne mêlée. Segonds a fait fructifier grâce à sa précision au pied (3-6, 6e, 15e).

Bordeaux-Bègles s'est éveillé au terme du premier quart d'heure. Par le biais d'un bon jeu dans la défense des avants, avec Vergnes Taillefer en détonateur, le jeune Moustin, champion du monde des moins de 20 ans, a été repris à deux mètres de la ligne. Au soutien, Tevita Tatafu a conclu (11-3, 20e). Malgré une réduction de l'écart de Paris (11-6, 21e), les Girondins ont accéléré sur un coup de filou. À la suite d'une faute de Macalou, au sein des 22 mètres de l'UBB, Abadie a décidé de taper rapidement une pénalité, dans le champ profond. À la course, Romain Buros a battu Barré (18-6, 26e). Avec une nouvelle pénalité de Garcia, on a bien cru que la bande à Bru avait fait le plus dur (21-6, 31e).

Grâce à un essai d'Ahmed en fin de match, le Stade français frappe un gros coup sur la pelouse de l'UBB et met fin à leur série de cinq victoires en Top 14.



En trois minutes, les Franciliens ont tout relancé. Dans un premier acte tendu, Tatafu a craqué avec une brutalité au sol. Sur la pénaltouche qui a suivi, Sergo Abramishvili, tout en puissance, a marqué sous les poteaux (21-13, 34e). En contre-attaque, Ahmed a remis ses partenaires sur le bon chemin. Venu à hauteur, Macalou a fixé trois défenseurs avant de lâcher les bras pour Jeremy Ward (21-20, 37e). Juste avant la faute, le capitaine parisien a craqué avec un plaquage à retardement sur Tambwe (40e).

La ligne de trois-quarts de Bordeaux-Bègles s'est grippée

À vrai dire, Paris a géré de manière magistrale cette infériorité numérique en occupant le camp adverse grâce au pied de Segonds. L'ouvreur parisien, auteur d'un 100% au pied, a même donné l'avantage à son équipe (21-23, 54e).

Avec Holmès à la manette, les locaux ont décidé de faire un choix fort en optant pour la pénaltouche au détriment des points au pied. Un choix payant : sur un maul porté d'école, Romain Latterrade a terminé ce véritable travail collectif (26-23, 57e). Fière de son ADN et d'un jeu aéré, l'UBB n'a pas su fermer le match en fin de partie et a laissé les Parisiens à une portée de tir. D'une manière implacable et logique, les Girondins ont souffert de l'absence de Lucu, un as parmi les as pour gérer les temps forts et faibles. Et malgré les fulgurances individuelles de Tambwe, le jeu collectif a été moins bien huilé pour enfoncer le clou lors de la mauvaise entame parisienne.

Dimanche prochain, Bordeaux-Bègles voudra une revanche lors d'un déplacement périlleux à Mayol. La veille, le Stade Français Paris enchaînera un deuxième voyage du côté d'Oyonnax.