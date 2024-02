Ce vendredi soir, la France reçoit l'Irlande en ouverture du Tournoi des 6 Nations 2024. Un choc au sommet qui donnera l'occasion de voir deux des meilleurs numéros 8 du monde, Grégory Alldritt et Caelan Doris, s'affronter.

Qui a dit que les montagnes ne se rencontraient jamais ? Ce vendredi soir, le "Mont-Alldritt" va croiser la route du "Pic-Doris". Un duel au sommet entre deux des meilleurs numéros 8 du monde. Grégory Alldritt, nouveau capitaine du XV de France porte sur ses larges épaules tous les espoirs d'une nation. Caelan Doris, qui lui n'aura pas de brassard, devra aussi assumer une certaine pression.

Grégory Alldritt, la tempête après le calme

Casque bien vissé sur les oreilles les deux golgoths vont se livrer un magnifique duel. Après sa longue pause post-Mondial (histoire d'éviter l'érosion précoce), Grégory Alldritt est fin prêt et certainement plus en forme que jamais, "Physiquement, on sera au rendez-vous", prévient l'intéressé. Lessivés par les Irlandais, l'an dernier à l'Aviva Stadium, les Français avaient très à cœur de recroiser le fer avec les soldats verts, si la Coupe du monde n'a pu offrir un tel choc, l'heure de la vengeance a sonné. Grégory Alldritt et ses compères rochelais, ont pu venir à bout d'Irlandais en finale de Champions Cup, mais le maillot était trop différent pour panser la plaie.

Leader dans l'âme, Grégory Alldritt va mener les siens au combat sur la pelouse du stade Vélodrome. Le combat, il l'aime particulièrement, c'est peut-être même ce qu'il préfère. Dans ce secteur de jeu, c'est sûrement ce qui se fait de mieux actuellement au monde en numéro 8. Ballon en main, le Français avance, fait du mal et mobilise des défenseurs. Très souvent cherché par ses partenaires il sait remettre la marche avant quand son équipe est dominée. Quand les siens ont le dessus, il est capable de franchir n'importe quelle défense. De l'autre côté du terrain, le Gersois est aussi un plaqueur hors pair, qui n'hésite pas à mettre la tête là où certains ne poseraient pas les yeux.

Doris, un beau poisson

À peine plus grand que son vis-à-vis, légèrement moins lourd (1m93 pour 106 kilos contre 1m91 pour 114 kilos), on n'irait pas jusqu'à dire que Caelan Doris est élancé. Lui non plus n'hésite pas à filer au combat, il n'aurait pas choisi le rugby sinon, mais il n'en a pas fait son fonds de commerce. Cuire en main, le Leinsterman fait beaucoup joué autour de lui, parfois comme point de pivot, à la manière d'un pilier, parfois aussi par ses passes après-contacts, domaine dans lequel il excelle. Comme Alldritt, Doris est un gratteur de ballon d'exception. Également très bon plaqueur, il est le relais idéal entre les avants et la ligne de trois-quart.

Lui aussi a déjà pris une pause dans sa carrière, c'était pour se soigner après une commotion cérébrale. Depuis, le troisième ligne porte un casque et accorde une très grande importance, à sa santé aussi bien physique que mentale.

Le rugby est un sport avant tout collectif, et les deux ne seront pas seuls dépositaires du jeu de leur équipe. Mais si l'un prend le dessus sur l'autre il pourrait bien amener avec lui toute son équipe et après tout à 15 on peut bien soulever des montagnes.