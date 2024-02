Ce vendredi soir, le XV de France accueille l'Irlande au Stade Vélodrome de Marseille. Une rencontre choc qui ouvrira le bal de ce Tournoi des 6 Nations 2024. Découvrez comment bien suivre ce match !

Place au Tournoi des 6 Nations ! Ce vendredi 2 février 2024 va s'ouvrir le 130ème Tournoi de l'histoire, le 25ème du format à 6 Nations. Pour l'occasion, un véritable choc de titans lancera les hostilités en France, à savoir France - Irlande. Deux nations qui ont remporté les deux éditions précédentes -2022 pour la France et 2023 pour l'Irlande- et qui auront à cœur de bien débuter leur compétition. Tous deux perdants en quart de finale de la Coupe du monde face aux deux finalistes, le XV de France et du Trèfle souhaiteront laver l'affront. Pas d'Antoine Dupont d'un côté ni Jonathan Sexton de l'autre mais de nombreuses forces en présence seront bien là des deux côtés avec des joueurs de très haut calibre.

À quelle heure regarder le match ?

Le coup d'envoi de la rencontre, qui se déroulera à l'Orange Vélodrome de Marseille, sera donné à 21h. Le coup de sifflet sera donné par M. Karl Dickson, arbitre officiel anglais.

Sur quelle chaîne regarder le match ?

Le match sera diffusé sur France 2 et commenté par Matthieu Lartot et Dimitri Yachvili. Le choc est bien évidemment à suivre en direct commenté sur rugbyrama.fr.