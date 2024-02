Karl Dickson sera au sifflet du choc entre la France et l'Irlande, vendredi au stade Vélodrome de Marseille. L'Anglais est un arbitre expérimenté du circuit mondial. Il était notamment en charge du match France - Italie lors de la dernière Coupe du monde.

Trois mois après la fin de la Coupe du monde, le rugby international reprend ses droits avec le début du Tournoi des 6 Nations. Et ça commence très fort, dès vendredi soir, avec un énorme choc entre le XV de France et l'Irlande au stade Vélodrome de Marseille. Pour ce match au sommet, c'est Karl Dickson qui a été choisi pour diriger les acteurs. Cet Anglais de 41 ans, très expérimenté, était notamment au sifflet lors du dernier match de poule des Français face à l'Italie. On peut dire que ça s'était plutôt bien passé pour le XV de France avec une victoire retentissante 60 à 7 qui lui avait ouvert le chemin des phases finales.

Deux Coupes du monde à son actif

Karl Dickson a l'habitude des grands rendez-vous. Il a arbitré quatre rencontres du dernier Mondial dans la peau de l'arbitre de champ (France - Italie, pays de Galles - Portugal, Ecosse - Tonga, Fidji - Géorgie). C'est aussi lui qui avait remplacé le tout juste retraité Jaco Peyper en quart de finale entre le XV du Poireau et les Pumas quand le Sud-Africain s'était blessé en cours de match. En 2019 au Japon, Karl Dickson avait été retenu par World Rugby comme arbitre assistant. Ce quart de finale entre le pays de Galles et l'Argentine qui avait fait polémique, bien qu'elle soit vite expédiée par le fameux France - Afrique du Sud, inutile de refaire l'histoire... En effet, l'Anglais n'avait pas sanctionné le déblayage dangereux (épaule dans la tête) de l'Argentin Guido Petti sur le Gallois Nick Tompkins. En finale, il avait assisté son compatriote Wayne Barnes.

Ancien rugbyman professionnel champion d'Angleterre

L'Anglais n'a pas toujours été un arbitre international réputé. Il a aussi eu une carrière de joueur professionnel. Ancien demi de mêlée, il a longtemps joué aux Harlequins (164 matchs entre 2009 et 2017) et a remporté le championnat d'Angleterre en 2012 et le Challenge européen en 2011. Lors de la finale face à Leicester remportée par les Quins 30 à 23, Dickson était sur le banc. Comme son collègue Nic Berry qui a joué avec les Reds, l'Anglais a donc connu les deux côtés : joueur et arbitre.

Dans le documentaire de World Rugby "Whistleblowers" qui montre le quotidien des arbitres lors du dernier Mondial, l'homme confiait n'avait aucune idée ce que vivait les officiels quand il était joueur. "En tant que joueur, en tant que numéro 9, vous essayez évidemment d'arbitrer le match que vous pensez regarder. Mais en réalité, vous n'avez aucune idée de ce que vivent les arbitres, de leur style de vie, de ce à quoi ressemblent les coulisses, en particulier au niveau professionnel." "Je pense que le film montre à quel point, nous, les arbitres, nous aimons le jeu. Nous ne serions pas là si ce n'était pas le cas. Le film montre les côtés négatifs (comprenez, les insultes et le harcèlement en ligne, N.D.L.R.) mais aussi l'amour que nous avons les uns pour les autres et pour le rugby."

Karl Dickson a joué 164 matchs (100 points inscrits) avec les Harlequins. ActionPlus / Icon Sport - Icon Sport

Souvenirs mitigés pour Toulouse.. et Ollivon

Depuis qu'il est devenu arbitre professionnel, Karl Dickson a arbitré un certain nombre de grands matchs. Notamment du Stade toulousain. Pour les bons souvenirs, on peut citer le quart de finale face aux Sharks en 2023. Mais les supporters toulousains se souviendront aussi de la demi-finale 2022 perdue face au Leinster (40-17) à Dublin. Charles Ollivon connaît aussi très bien l'arbitre anglais. En demi-finale de Challenge Cup la saison dernière face à Trévise, Dickson avait expulsé le troisième ligne du RC Toulonnais pour un plaquage dangereux, mais la sanction avait été annulée en commission de discipline. Cette saison, ce sont les Bordelais qui ont le plus croisé l'ancien demi de mêlée en Champions Cup. Avec plus ou moins de réussite, car si l'UBB avait largement battu le Connacht lors de la première journée (5-41), l'Anglais était aussi présent en Afrique du Sud lors de la défaite girondine face aux Bulls (46-40).