À l'aube du Tournoi des 6 Nations 2024, on passe les sélections au crible. Le groupe, la dynamique, le joueur à suivre... Voici tout ce qu'il faut savoir sur le XV du Chardon !

La dynamique

L'Écosse n'est plus la cinquième roue du carosse. Pendant plusieurs saisons, le XV du Chardon était une nation qui n'effrayait pas grand monde. Mais ça, c'était avant. Portée par armada de joueurs confirmés, la sélection dirigé par Gregor Townsend est devenue une habituée de gros résultats. Leur succès en Angleterre lors de l'édition précédente en est un parfait exemple. En 2023, les Écossais ont terminé sur le podium. Cette année, il vont devoir assumer leur nouveau statut en visant les premiers rôles.

Leur aventure va débuter sur le terrain d'un pays de Galles en perdition, de quoi frapper fort d'entrée ? Possible. Lors de la deuxième journée, c'est la France qui se rendra à Édimbourg... Un choc en perspective. Bref, cette cuvée 2024 pourrait bien être exceptionnelle pour l'Écosse.

Le joueur à suivre : Finn Russell

Qui d'autre sincèrement ? Le demi d'ouverture, aujourd'hui à Bath, est le visage de cette sélection écossaise. Réputé pour ses gestes fantasques - parfois trop risqués, souvent efficaces - l'ancien joueur du Racing 92 a les clés du camion. Ce samedi, il sera capitaine contre le pays de Galles, ce qui démontre son importance dans le groupe.

Le rugby n'est peut-être pas si facile, mais si une défense arrive a museler Russell (74 sélections), une grosse partie du travail est faite pour battre les Écossais. Mais avec le talent qu'il a, ce ne sera pas si facile...

Le calendrier

Samedi 3 février à 17h45 : pays de Galles - Écosse

Samedi 10 février à 15h15 : Écosse - France

Samedi 24 février : Écosse - Angleterre

Samedi 9 mars à 15h15 : Italie - Écosse

Samedi 16 mars à 17h45 : Irlande - Écosse

Le groupe

Les avants :

Ewan Ashman (Édimbourg - 12 sélections), Josh Bayliss (Bath - 5 sélections), Jamie Bhatti (Glasgow - 34 sélections), Andy Christie (Saracens - 4 sélections), Luke Crosbie (Édimbourg - 7 sélections), Scott Cummings (Glasgow - 33 sélections), Jack Dempsey (Glasgow - 15 sélections), Rory Darge (Glasgow - 15 sélections), Grant Gilchrist (Édimbourg - 68 sélections), Richie Gray (Glasgow - 78 sélections), Matt Fagerson (Glasgow - 40 sélections), Zander Fagerson (Glasgow - 62 sélections), Alec Hepburn (Exeter - 0 sélection), Will Hurd (Leicester - 0 sélection), Johnny Matthews (Glasgow - 1 sélection), Jamie Ritchie (Édimbourg - 46 sélections), Pierre Schoeman (Édimbourg - 26 sélections), Sam Skinner (Édimbourg - 30 sélections), George Turner (Glasgow - 40 sélections), Glen Young (Édimbourg - 3 sélections).

ICYMI: Your Scotland squad for the 2024 Guinness Men's Six Nations \ud83c\udff4??????\ud83c\udfc6#AsOne pic.twitter.com/9TRBSlB9pC — Scottish Rugby (@Scotlandteam) January 16, 2024

Les arrières :

Ben Healy (Gloucester - 27 sélections), George Horne (Glasgow - 26 sélections), Darcy Graham (Édimbourg - 39 sélections), Rory Hutchinson (Northampton - 8 sélections), Huw Jones (Glasgow - 43 sélections), Blair Kinghorn (Toulouse - 50 sélections), Stafford McDowall (Glasgow - 1 sélection), Harry Paterson (Édimbourg - 0 sélection), Ali Price (Édimbourg - 66 sélections), Cameron Redpath (Bath - 9 sélections), Arron Reed (Sale - 0 sélection), Kyle Rowe (Glasgow - 1 sélection), Finn Russell (Bath - 75 sélections), Kyle Steyn (Glasgow - 15 sélections), Sione Tuipulotu (Glasgow - 22 sélections), Duhan van der Merwe (Édimbourh - 34 sélections), Ben White (Toulon - 18 sélections).

En bref

Les précédents résultats :

2023 : troisième avec 15 points

2022 : quatrième avec 10 points

2021 : quatrième avec 15 points

2020 : quatrième avec 14 points

2019 : cinquième avec 9 points

La stat' : 3

Vous pouvez le remarquer juste au-dessus, les résultats écossais sont de plus en plus excitants. Cinquièmes il y a cinq ans, les Écossais ont terminé sur le podium lors de la précédente édition. Cette année, ils peuvent espérer réitérer la même performance, voire même de viser plus haut. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Le début de campagne au pays de Galles et face à la France donnera de grosses indications pour la suite.

Le stade : Murrayfield

Certains le considérent comme le plus beau stade du Tournoi, notamment lorsque l'hymne du XV du Chardon retentit. Avec une capacité de 67 144 places, l'antre construit entre 1923 et 1925 est un des plus gros atouts écossais.