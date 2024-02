Ce samedi soir, l'équipe de France des moins de 20 ans débute son Tournoi des Six Nations contre l'Irlande à Aix-en-Provence. Pour l'occasion, le staff des Bleuets a décidé d'associer Léo Carbonneau et Tom Raffy à la charnière. Le troisième ligne toulousain Mathis Castro-Ferreira sera capitaine pour l'occasion.

Six mois après leur titre mondial en Afrique du Sud, les Bleuets sont de retour ! Ce samedi soir, l'équipe de France des moins de 20 ans affronte l'Irlande pour leur première rencontre dans ce Tournoi des Six Nations 2024. Un duel qui rappelle de bons souvenirs puisque c'était l'affiche de la dernière finale de Coupe du monde U20.

Sur la feuille de match, ils sont huit à avoir été titrés l'été dernier. En première ligne, Lino Julien et Barnabé Massé vont commencer la rencontre. On en retrouve ensuite deux au niveau de la troisième ligne : Noa Zinzen et Mathis Castro-Ferreira. Ce dernier sera d'ailleurs le capitaine des Bleuets du côté d'Aix-en-Provence.

Au niveau de la ligne arrière, Léo Carbonneau conduira le jeu tricolore tandis que Mathis Ferté couvrira le second rideau. Sur le banc, on retrouve le pilier Thomas Duchêne et l'arrière polyvalent Maxence Biasotto.

Raffy à l'ouverture, Tuifua avec le numéro 7

En ce qui concerne le reste de la composition d'équipe, Tom Raffy aura la charge de porter le numéro dix français. Il combinera avec Carbonneau à la charnière, son coéquipier à Brive.

La belle histoire de ce quinze de départ est Patrick Tuifua. Le flanker n'évolue pas en France mais en Nouvelle-Zélande, pour les Hawke's Bay Magpies. Il portera le numéro 7 face à l'Irlande. Le Palois Axel Desperes et le Vannetais Robin Taccola formeront la paire au centre de l'attaque française.

La composition des Bleuets 15. Ferté ; 14. Arfeuil, 13. Taccola, 12. Desperes, 11. Bosmorin ; 10. Raffy, 9. Carbonneau ; 7. Tuifua, 8. Castro-Ferreira (cap.), 6. Zinzen ; 5. Mézou, 4. Gambini ; 3. Aouad, 2. Massa, 1. Julien. Remplaçants : 16. Couly, 17. Ametlla, 18. Duchêne, 19. Corso, 20. Perrin, 21. Quere Karaba, 22. Nene, 23. Biasotto.

Le coup d'envoi de la rencontre est prévu à 21h10.