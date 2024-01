Pour la première fois depuis le 10 février 2019, Antoine Dupont ne débutera pas une rencontre du Tournoi des 6 Nations avec le XV de France. Il y a cinq ans, les Bleus avaient subi une terrible claque à Twickenham, face à l'Angleterre, dans laquelle le futur capitaine français était remplaçant.

Antoine Dupont ne portera pas le numéro 9 face à l'Irlande, ce vendredi. L'information était évidemment connue de toute l'Europe du rugby, mais elle constitue un événement dans l'histoire récente du XV de France. Pour la première fois depuis le 10 février 2019 (face à l'Angleterre, à Twickenham), un autre demi de mêlée que le Toulousain sera titulaire dans une rencontre du Tournoi des 6 Nations, en la personne de Maxime Lucu. Le Bordelais va donc briser une série de vingt-trois titularisations d'affilée de son homologue dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. "C’est l’occasion de saluer Antoine, qui a été excellent le week-end dernier contre le Racing. Il a choisi la parenthèse du rugby à 7 et je l’en félicite. C’est bien de respirer et de sortir du cadre, d’une manière ou d’une autre. Maxime Lucu, qui est quasiment avec nous depuis le mandat, a néanmoins toujours été bon, voire très bon avec nous. C’est à lui de prendre la charge avec sérénité" expliquait Fabien Galthié lors de l'annonce de sa première composition de l'édition 2024.

Cinq ans plus tôt, l'équipe de France n'avait quasiment rien à voir à celle qui s'apprête à défier l'Irlande. À l'entame du Tournoi, Antoine Dupont avait débuté en tribunes, assitant aux prestations de Morgan Parra et Baptiste Serin face au pays de Galles. Lors de ce fameux 10 février 2019, le demi de mêlée clermontois portait le numéro 9 alors que Dupont avait commencé la rencontre sur le banc. Au total, seuls deux joueurs ont conservé leur place de titulaire pour l'entame du Tournoi 2024 : Gaël Fickou et Damian Penaud. Paul Willemse, Thomas Ramos, Grégory Alldritt et Dorian Aldegheri étaient quant à eux remplaçants lors d'une rencontre loin d'être inoubliable...

"Waterloo" à Twickenham

Ce jour-là, les Bleus sont passés dans une machine à laver pendant quatre-vingt minutes. Déjà défaits à domicile face au pays de Galles, futur vainqueur de l'édition 2019, lors de la première journée, les Bleus se rendaient en Angleterre dans la quête d'un miracle. Mais le rêve s'est vite transformé en cauchemar lorsque Jonny May a allumé la première mèche dès la deuxième minute. Pour le reste, les hommes de Jacques Brunel ont été bombardés de chandelles toute la partie et n'ont jamais su répondre à la maestria d'Owen Farrell ou la justesse d'Henry Slade. Apathiques, sans solution et débordés de toute part face au futur finaliste du Mondial 2019, les Français n'ont pu se consoler qu'avec un éclair de Yohann Huget converti par Damian Penaud.

Mais au milieu de cette morne défaite, titrée "Waterloo" par Midi Olympique le lendemain, Antoine Dupont est donc entré à la 47ème minute en lieu et place de Morgan Parra pour sauver ce qui pouvait l'être. Dès son premier ballon, sur une mêlée dans ses vingt-deux mètres, le Toulousain avait déjà cassé deux plaquages avant d'être repris aux quarante mètres. Dans un contexte terrible, Dupont, Ramos ou Ntamack avaient tant bien que mal essayé de finir la rencontre en trombe, mais le score fut sans appel : 44-8 pour l'Angleterre. "C'était le bordel. Personne ne savait à quelle place il devait jouer. Nous étions perdus sur le terrain et on essayait de demander au banc" soufflait l'un des protagonistes de la débâcle. "On n'est pas invités ce soir. On n'est pas au niveau" concédait de son côté le capitaine Guilhem Guirado. Cinq ans après cette bataille déshonorante, une prestation similaire n'est, normalement, pas à craindre pour les coéquipiers de Maxime Lucu, eux qui ont prouvé leur niveau sans leur maître à jouer.