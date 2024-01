Ce mercredi, Antoine Dupont a eu droit à sa première séance avec l’équipe de FRance à VII. L’occasion de découvrir ce nouvel environnement et de lancer sa quête olympique.

Mercredi était un jour de baptême pour Antoine Dupont. À Marcoussis, le demi de mêlée toulousain a été intégré à la confrérie du VII. La vidéo sur laquelle on le voit enchaîner les "burpees" – un exercice de cardio – au milieu d’un cercle formé par ses nouveaux partenaires a ouvert un nouveau chapitre dans la carrière déjà riche du Haut-Pyrénéen : sa conquête olympique.

Ce jour de stage, au milieu d’une semaine classique de préparation à un match de Top 14, a permis à l’habituel capitaine du XV de France de faire connaissance, de se familiariser avec ce nouvel environnement et de s’essayer à de nouvelles techniques, telles que le "lift" en touche. "Je vais me mettre en danger puisque je vais changer de discipline", avait déclaré l’intéressé à Bros, en fin d’année dernière. La mutation a débuté même si les choses sérieuses commenceront vraiment plus tard avec, en février, une montée en puissance censée l’amener à une entrée en compétition à Vancouver (23-25 février) puis Los Angeles (2-3 mars). Le joueur de 27 ans s’entraînera "à peu près une fois par mois", dixit Daret, et ce jusqu’au dernier tournoi du circuit mondial, à Madrid (31 mai-2 juin), auquel il prendra part.

Delibes et Epée en guides

La présence de celui que d’aucuns considèrent comme le meilleur quinziste de la planète a évidemment été au cœur de la conférence de presse organisée suivant la séance, la première de cette année olympique si excitante et cruciale pour la sélection tricolore : "Je l’ai très bien senti, a rétorqué l’entraîneur national Jérôme Daret. Antoine sort de sa zone de confort. Il a envie d’en découdre. Il y a un focus qui est donné sur la transmission de l’information. Je l’ai trouvé très à l’aise. Et puis, il y a Dimitri Delibes et Nelson Epée dans le groupe : ils l’ont nourri depuis quelque temps déjà à Toulouse sur ce que l’on attend."

Si Antoine Dupont attire toute la lumière, il n’en reste pas moins un nouveau venu. Qui doit trouver sa juste place au sein de ce collectif pour apporter la plus-value attendue : "C’est un joueur excellent sur les duels, il va très vite, salue Paulin Riva. Il faut juste l’accompagner sur notre projet. Les règles du rugby restent les mêmes. On doit essayer de tirer le maximum de son potentiel." Pour une mission commando aux allures de quête ultime.