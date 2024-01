Yoan Tanga se rapproche de jour en jour du Stade français. Si transfert il devait y avoir, cela marquerait un vrai tournant dans la carrière du troisième ligne. Dans La Troisième mi-temps, nos journalistes jugent que ce changement ne peut lui faire que du bien.

L'été 2024 pourrait marquer un virage important dans la carrière de Yoan Tanga. Comme annoncé dans nos colonnes depuis plusieurs semaines, le troisième ligne centre du Stade rochelais serait en passe de s'engager avec le Stade français, alors même qu'il est sous contrat avec les Maritimes jusqu'en juin 2025. L'international français de 27 ans souhaite en tout cas rejoindre les Soldats roses pour relancer sa carrière alors qu'il peine toujours à se frayer une place dans l'effectif rochelais.

Dans La Troisième mi-temps, nos journalistes y voient un choix judicieux pour retrouver une place de titulaire en puissance et raccrocher le wagon des Bleus et qui ne compte que pour le moment trois sélections. "Il connaît bien la région, et la pelouse lui irait car il aime porter les ballons" insiste Loïc Bessière. Il ne manque plus qu'aux deux clubs de se mettre d'accord financièrement pour libérer le joueur avant que ce transfert ne devienne officiel.