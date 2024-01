Très peu actif sur le marché jusqu'alors, le SUA devrait enregistrer l'arrivée du deuxième ligne de Béziers John Madigan et espère enrôler le centre rouennais pour démarrer son recrutement !

C'est une certitude, le SUA va refonder son effectif en vue de la saison 2024/2025. Ainsi, selon nos informations, les dirigeants agenais auraient obtenu l'accord du solide deuxième ligne de Béziers, John Madigan (29 ans, 1,98 m pour 125 kg).

Passé par le Munster puis Massy, ce numéro 5 fait les beaux jours de Béziers actuellement où il enregistre seize titularisations depuis le début de la saison. À Agen, où il devrait voir son salaire doubler, il serait entraîné par son compatriote Dave Ryan. Les deux hommes sont notamment passés par le club amateur des Dolphin RFC, en Irlande. Il serait surtout en concurrence avec William Demotte sur l'axe droit de la deuxième ligne. Reste à savoir ce que les Agenais décideront de faire avec Zak Farrance et Evan Olsmstead. Un départ de ce dernier ne serait pas à exclure.

Taylor Gontineac dans le viseur

Les Lot-et-Garonnais cherchent également un joueur au centre. Celui-ci pourrait être Taylor Gontineac. L'international roumain n'a que 23 ans mais compte déjà dix sélections avec son équipe nationale et près de cinquante matchs en Pro D2. Surtout, il a pour lui le statut de JIFF. Polyvalent 12/13, il devrait rencontrer les dirigeants agenais dans les prochains jours, probablement par visioconférence.

Reste à savoir si un deal se finalisera entre ce joueur d'avenir et le Sporting Union Agenais. Au centre, Agen pourra compter sur Clément Garrigues et Kolinio Ramoka. En revanche, Harry Sloan et Théo Belan sont en fin de contrat.