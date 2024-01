Alors que l’on atteint la mi-saison, sportivement parlant, le marché des mutations bat son plein, avec Bordeaux-Bègles et les deux clubs parisiens en grands animateurs. Et de nombreuses vedettes britanniques en têtes d’affiche dont Owen Farrell.

Logiquement atone en début de saison, Coupe du monde oblige, le marché des mutations s’emballe depuis quelques semaines. Les tractations ont atteint un haut niveau de fréquence depuis le passage à la nouvelle année.

La semaine passée, on a ainsi appris que Manu Tuilagi était ouvert à une aventure française, Montpellier, Bayonne et l’Usap étant sur les rangs ; que l’UBB avait ficelé les arrivées de Joey Carbery et Rohan Jansen Van Rensburg ; que Yoan Tanga pourrait quitter La Rochelle dès cet été pour revenir en région parisienne, à Paris précisément ; que Lyon avait trouvé son pilier droit – le Néo-Zélandais Jermaine Ainsley – et probablement son numéro 5 – Jonny Hill ; que Lucas Tauzin allait remplacer Julien Hériteau à Clermont ; que Waisea Nayacalevu avait renoué le dialogue avec Toulon en vue d’une éventuelle prolongation ; ou, encore, que Courtney Lawes avait ajouté Montpellier à son tour de France. Les semaines à venir promettent encore d’être animées : le marché des ouvreurs sera particulièrement intéressant à suivre (voir page 3) ; Toulouse et La Rochelle, plutôt attentistes jusqu’alors, vont chercher à peaufiner leur effectif ; Montpellier, surtout, se prépare à un remaniement dans les grandes largeurs.

Des rachats de plus en plus courants

S’il est loin d’avoir livré tous ses secrets, le marché des mutations édition 2023-2024 est marqué par de fortes tendances. Comme l’été dernier, les Britanniques vont émigrer en nombre à l’intersaison : il y a les Ecossais Gray, Kinghorn et White – ces deux derniers étant déjà arrivés, le Gallois North – en Pro D2 – et surtout les Anglais, Sinckler, Ludlam, Hill, Collier, en attendant Farrell et peut-être Lawes et Slade. Les transfuges d’outre-Manche composent une bonne partie des transfuges non-Jiff, de plus en plus ciblés. Autre phénomène largement observé ces derniers mois : les mutations de joueurs encore sous contrat vont en augmentant. Ça a été le cas pour quelques internationaux désireux de se relancer – Melvyn Jaminet et Blair Kinghorn cet automne ; Yoan Tanga et Louis Carbonel, peut-être, demain… – mais aussi et surtout pour des éléments "Jiff" considérés à potentiel (Matis Perchaud à l’UBB, Lucas Martin à l’Aviron, Régis Montagne à Clermont…), leur venue nécessitant le paiement de plusieurs centaines de milliers d’euros. Un recours devenu monnaie courante pour les recruteurs.

Soucieuse de réguler cette pratique, la LNR a instauré un garde-fou. Le dispositif, couplé à la régulation du salary cap, permet pour l’heure d’éviter ce que d’aucuns percevraient comme une "footballisation" du marché des mutations.

Racing 92 : Imhoff sur le départ, Baudonne verrouillé

On vous annonçait la semaine dernière, sur notre site Rugbyrama.fr, que Thomas Moukoro (22 ans, 1,86 m et 110 kg) et Enzo Benmegal (20 ans, 1,78 m et 80 kg) venaient d’être prêtés à Vannes et termineraient donc la saison en Pro D2. Pour ces deux talents en quête de temps de jeu dans les Hauts-de-Seine, la deuxième division doit à présent servir de tremplin. Dans la foulée de ces deux départs temporaires, le club du 92 a aussi acté la prolongation de son talentueux troisième-ligne Maxime Baudonne (1,90 m et 98 kg) pour les trois prochaines saisons. Baudonne, excellent balle en mains et très fort dans les airs, est suivi par le sélectionneur Fabien Galthié, qui apprécie son profil de flanker « grand champ ». Cette saison, Maxime Baudonne a pour rappel connu neuf titularisations et treize feuilles de match au sein de l’effectif ultra compétitif de Stuart Lancaster, le manager anglais du Racing 92. En revanche, c’est une page du club qui se tournera au printemps prochain puisque selon nos informations, l’ailier argentin Juan Imhoff (35 ans, 42 sélections) devrait cet été quitter les Hauts-de-Seine après y avoir passé douze années de sa vie.

La Rochelle : Tanga vers Paris, une prolongation pour Botia

La nouvelle ne surprendra personne au regard de son rendement actuel mais Levani Botia (34 ans, 27 sélections) va selon toute vraisemblance prolonger son aventure maritime dans les jours à venir, pour deux ans probablement. Au même poste, Yoan Tanga (27 ans, 3 sélections) est, en revanche, sur la liste des possibles partants. La Rochelle, contrainte sur le plan de sa masse salariale, pourrait consentir à la libération de l’ancien Racingman, engagé jusqu’en juin 2025. L’Agenais de formation serait intéressé par un retour en région parisienne, ce qui permettrait au Stade français de trouver son 8 de haut niveau. D’autres libérations pourraient être envisagées par le double tenant de la Champions Cup.

Mikautadze ne restera pas, Poloninati pour le remplacer

C’est avec une deuxième ligne en partie remaniée que l’Aviron bayonnais se présentera sur la ligne de départ de la saison 2024-2025. Pour cause, Thomas Ceyte et Manuel Leindekar quitteront le club dans six mois. Le premier a signé à Clermont, le second rejoindra Oyonnax où un contrat de deux ans l’attend. Selon nos informations, à ce poste, la dernière année optionnelle du contrat de Konstantine Mikautadze ne sera pas activée. Le Géorgien quittera donc, dans six mois, le club basque où il est arrivé en 2020. Pour pallier ces départs, l’Aviron va finaliser dans les prochains jours l’arrivée de Veikoso Poloniati. Un accord a été trouvé entre les deux parties. Un contrat de deux ans (plus un an en option) est évoqué du côté de Jean-Dauger. Enfin, les décideurs ciel et blanc, qui souhaitent densifier leur pack, ne s’interdisent pas de recruter un autre numéro 5, alors qu’au poste de troisième ligne, ils cherchent toujours un joueur

Toulon : Ludlam et Sinckler signés pour trois ans, Esterhuizen, dossier ouvert

En plein Mondial, le troisième ligne et le pilier droit ont profité d’une plage de repos donnée par le XV de Rose pour aller visiter le Campus RCT. En quête d’une nouvelle aventure, et face aux difficultés économiques rencontrées par les clubs anglais, les deux internationaux ont été séduits par les installations varoises et les ambitions dictées par Pierre Mignoni. En interne, on insiste sur le fait que les contrats, signés pour les trois prochaines saisons, respectent la nouvelle grille salariale mise en place par le club. Et à voir l’intégration réussie de David Ribbans, la Rade se prend à rêver de deux nouveaux bons coups sur le marché des mutations. Un profil a retenu l’attention en interne : André Esterhuizen. À bientôt 30 ans, le champion du monde brille sous les couleurs des Harlequins et présente un physique (1,93 m, 113 kg) taillé pour répondre aux attentes de Pierre Mignoni. Selon nos informations, le natif de Potchefstroom, qui est en fin de contrat avec les Quins, est entré en discussion avec le RCT. Pour l’instant ses prétentions financières sont élevées.

Perpignan : L’hypothèse Manu Tuilagi

En fin de contrat avec Sale, Manu Tuilagi (32 ans, 59 sélections) ne serait pas contre l’idée de terminer sa carrière en France. Il a fait passer le mot à ses conseils et a été proposé à Montpellier, Toulon (qui cherche un centre) et à Bayonne. Avec les Basques, des discussions ont eu lieu, sans avoir de suite. Son CV s’est retrouvé aussi sur le bureau de Bernard Laporte mais, ces derniers jours, c’est avec l’Usap que les contacts semblent les plus sérieux. Son frère Henry (47 ans), père de Posolo, ferait office de facilitateur. L’international anglais souhaiterait avant d’aller plus loin dans les discussions attendre et en savoir plus sur l’avenir sportif de Perpignan. Un maintien en Top 14 faciliterait grandement la candidature catalane.

Farrell et la vague anglaise

Les négociations entamées à l’issue de la Coupe du Monde, sont entrées dans leur dernière phase. Révélés sur rugbyrama.fr, le 5 janvier dernier, les contacts très avancés entre la star anglaise Owen Farrell (32 ans) et le Racing 92, sont en passe de se transformer en contrat. Les deux parties sont tombées d’accord sur une offre d’au moins deux saisons avec un salaire qui fera probablement de l’ouvreur du XV de la rose aux 112 sélections (qui a demandé à faire une année de break sur le plan international), l’un des plus solides contrats du Top 14. Le Racing doit maintenant se caler avec les Saracens, avec lesquels le joueur est sous contrat pour une saison encore, afin d’obtenir son bon de sorties. Selon nos informations, le Racing a effectué une première proposition avec une indemnité de l’ordre de 300 000 euros. Contreproposition des dirigeants des « Sarries » qui souhaitent le double. Du côté des Franciliens, il semble que le président Jacky Lorenzetti est enclin à payer pour libérer Farrell. La seule réserve c’est que le montant ne dépasse pas le salaire actuel du joueur anglais, afin que cela n’ait pas d’impact sur le Salary Cap du Racing 92. Farrell doit aussi renoncer à son contrat avec la fédération anglaise (RFU), ou obtenir un aménagement.

Le marché s’emballe enfin Steve Haag / Icon Sport - Steve Haag / Icon Sport

Malgré sa pause, Farrell fait partie des 25 joueurs sous contrat fédéral pour 2024. La balle est dans le camp des Franciliens. En tout cas, le manager Stuart Lancaster a fait de la venue de son compatriote sa priorité. Le nouveau manager des Ciel et Blanc s’est beaucoup investi sur ce dossier. Les choses devraient se décanter dans les prochains jours. Toutes les parties veulent parvenir à un accord avant le début du prochain Tournoi des 6 Nations. Farrell n’est pas le seul anglais qui pourrait traverser la manche et amplifier un courant né il y a 18 mois avec les frères Willis, Arundell, Mercer, Marchant… Sont d’ores et déjà engagés pour l’an prochain, Sinclair et Ludlam à Toulon, Collier à Castres. La star Maro Itoje avait sondé plusieurs clubs et en a profité pour faire monter les enchères et obtenir un nouveau bail de quatre ans avec les Saracens. Son partenaire Billy Vunipola semble faire la même démarche. Son CV a atterri sur le bureau de Montpellier qui pour le moment n’a pas donné suite. Son nouveau directeur sportif, Bernard Laporte a reçu le deuxième ligne Courtney Lawes, qui a également visité Aix-enProvence et Brive. La mode en Top 14 est à tendance anglaise…

Départs, arrivées possible : le tableau des transferts !

Bayonne

Fin de contrat : Acquier (talonneur), Morahan (arrière) Lestrade (centre), Pourailly (ailier), Buliruarua (centre), Muscarditz (centre, 1 année optionnelle).

Arrivées possibles ou officielles : Bordelai (pilier, Vannes), Martin (talonneur, Provence Rugby), Poloniati (deuxième ligne, Racing 92), Chouzenoux (troisième ligne, Racing 92), Segonds (ouvreur, Stade français), M. Carreras (ailier, Newcastle).

Départs possibles : Perchaud (pilier, Bordeaux-Bègles), Ceyte (deuxième ligne, Clermont), Huguet (troisième ligne, Stade français), Baget (ailier, Castres), Leindekar (deuxième ligne, Oyonnax), Mikautadze (deuxième ligne), Lestrade (centre), Pourailly (ailier), Ortolan (talonneur). l

Bordeaux-Bègles

Fin de contrat : Ducuing (arrière).

Arrivées possibles ou officielles : Perchaud (pilier, Bayonne), J. Gray (deuxième ligne, Exeter), Swinton (troisième ligne, Waratahs), Carbery (ouvreur, Munster), R. Janse Van Rensburg (centre, Sharks), Reybier (ailier, Oyonnax).

Départs possibles : Kaulashvili (pilier, Pau), Maynadier (talonneur, retraite), Marais (deuxième ligne, retraite), Douglas (deuxième ligne, retraite), Miquel (troisième ligne, Provence Rugby), Holmes (ouvreur), Tambwe (ailier). l

Castres

Fin de contrat : Tierney (pilier), Nakarawa (deuxième ligne), Pieterse (deuxième ligne), Champion de Crespigny (troisième ligne), Nakosi (ailier) , Laveau (ailier).

Arrivées possibles ou officielles : Collier (pilier, Harlequins), Jedraziak (deuxième ligne, Clermont), Ducat (deuxième ligne, Pau), Baget, (ailier, Bayonne).

Départs possibles : Nakosi (ailier), Laveau (ailier), Tierney (pilier), Nakarawa (deuxième ligne), Pieterse (deuxième ligne), Champion de Crespigny (troisième ligne).

Clermont

Fin de contrat : Boudou (talonneur), Beheregaray (talonneur), Lavanini (deuxième ligne), Lee (troisième linge), Urdapilleta (demi d’ouverture), Hériteau (cente), O’Connor (ailier), Rozière (arrière), Fall (ailier).

Arrivées possibles ou officielles : Lotrian (pilier, Perpignan), Akhaladze (pilier, Béziers), Ala’alatoa (pilier, Leinster), Massa (talonneur, Grenoble), Rixen (deuxième ligne, Brive), Ceyte (deuxième ligne, Bayonne), Hemery (troisième ligne, Racing 92), Tauzin (ailier, Toulouse), Montagne (pilier, Grenoble).

Départs possibles : Bibi Biziwu (pilier, Pau), Beria (pilier, Perpignan), Jedrasiak (deuxième ligne, Castres), Plisson (demi d’ouverture, Provence Rugby).

La Rochelle

Fin de contrat : Tolu Latu (talonnneur), Ultan Dillane (deuxième ligne), Levani Botia (troisième ligne), Noé Della-Schiava (troisième ligne).

Arrivées possibles ou officielles : Aucune.

Départs possibles : Yoan Tanga (troisième ligne, Stade franças).

Lyon

Fin de contrat : Tafili (pilier), Devisme (pilier), Coltman (talonneur), Goujon (deuxième ligne), Botha (troisième ligne), William (troisième ligne), Rimet (demi de mêlée), Dumas (demi de mêlée), Doussain (demi de mêlée), Parisien (centre), Godwin (centre).

Arrivées possibles ou officielles : Aptisauri (pilier, Grenoble, 2028), Cassang (demi de mêlée, Oyonnax, 2027), Millet (centre, Oyonnax), Hill (deuxième ligne, Sale), Lorre (arrière, Béziers), Ainsley (pilier droit, Highlanders).

Départs possibles : Bamba (pilier, Racing 92), R. Taofifenua (deuxième ligne, Racing 92), Kpoku (deuxième ligne, Pau).

Montpellier

Fin de contrat : Paenga-Amosa (talonneur), Karkadze (talonneur), Fichten (pilier gauche), Chauvac (pilier gauche), Thomas (pilier droit), Tauleigne (troisième ou deuxième ligne), Doumenc (troisième ligne), Janse Van Rensburg (deuxième ou troisième ligne), Serfontein (centre), Doumayrou (centre), Doan (demi de mêlée), Lam (ailier).

Arrivées possibles ou officielles : Lawes (troisième ligne, Northampton), Elia (talonneur, Nevers), Martins (troisième ligne, Soyaux-Angoulême), C. Tolofua (talonneur, Toulon).

Départs possibles : Chauvac (pilier gauche), Paenga-Amosa (talonneur, Western Force), Serfontein (centre), Doumayrou (centre, retraite), Lamositele (pilier, Saracens), Lam (ailier).

Oyonnax

Fin de contrat : Bordenave (pilier), Abraham (pilier), Mirtskhulava (pilier), Sutherland (pilier), Berthaud (pilier), Geledan (talonneur), Leiataua (talonneur), Fifita (deuxième ligne), Mafi (deuxième ligne), Battye (deuxième ligne), F. Taofifenua (troisième ligne), Hamilton (troisième ligne), El Khattabi (demi de mêlée), Bettencourt (centre), Ravouvou (ailier).

Arrivées possibles ou officielles : Qadiri (ailier, Grenoble).

Départs possibles : Credoz (troisième ligne, Pau), Millet (centre, Lyon), Cassang (demi de mêlée, Lyon), Soulan (ouvreur, Provence Rugby), Reybier (ailier, Bordeaux-Bègles).

Pau

Fin de contrat : Gigena (pilier), Corato (pilier), Fisi’ihoi (pilier), Metz (deuxième ligne), Cummins (deuxième ligne), Luke Whitelock (troisième ligne), Puech (troisième ligne), Roudil (centre), Manu (centre), Tuimaba (ailier), Carol (arrière)

Arrivées possibles ou officielles : Kaulashvili (pilier, UBB), Bibi Biziwu (pilier, Clermont), Kpoku (deuxième ligne, Lyon), Crédoz (troisième ligne, Oyonnax) Luc (arrière, Toulon).

Départs possibles : Ducat (deuxième ligne, Castres), Debaes (ouvreur, Biarritz), Ezeala (ailier, Stade français). l

Perpignan

Fin de contrat : Joly (pilier), Chiocci (pilier), Eru (deuxième ligne), (deuxième ligne), Brazo (troisième ligne), Galletier (troisième ligne), Ugena (troisième ligne), Taumoepeau (centre), Duguivalu (ailier), Sawailau (ailier), Acébès (ailier), Veredamu (ailier), Goutard (arrière).

Arrivées possibles ou officielles : Beria (pilier, Clermont), Tuilagi (centre, Sale), Brookes (pilier, Toulon).

Départs possibles : Lotrian (pilier, Clermont), Moreaux (deuxième ligne), Eeru (deuxième ligne) Goutard (arrière).

Racing 92

Fin de contrat : Ben Arous (pilier), Gomes Sa (pilier), Imhoff (ailier), Narisia (talonneur), Nyakane (pilier), Saili (centre), Wade (ailier)

Arrivées possibles ou officielles : Bamba (pilier, Lyon), Couly (talonneur, Clermont), Farrell (demi d’ouverture, Saracens), R. Taofifenua (deuxième ligne, Lyon).

Départs possibles : Hemery (troisième ligne, Clermont), Le Roux (deuxième ligne, arrêt de carrière, entraîneur des espoirs), Lauret (troisième ligne, arrêt de carrière), Gomes Sa (pilier), Klemenczak (centre), Nyakane (pilier), Saili (centre), Wade (ailier).

Stade français

Fin de contrat : Hamdaoui, Chapuis, Kakovin, Tsutskiridze, Panis, De Giovanni, N’Diaye, Gomez Kodela, Naivalu, Ory.

Arrivées possibles ou officielles : Nicotera (Trévise), Huguet (Bayonne), Ezeala (Pau), Jonas (Biarritz), Costa Storti (retour de prêt, - Béziers).

Départs possibles : Ivaldi (Toulon), Segonds (Bayonne).

Toulon

Fin de contrat : Coulon (troisième ligne), R. Rebbadj (centre), Warion (deuxième ligne).

Arrivées possibles ou officielles : Sinckler (pilier, Bristol), Ludlam (troisième ligne, Northampton), Ivaldi (talonneur, Stade français)

Départs possibles : Waisea (centre), Du Preez (troisième lignee), Brookes (pilier), C. Tolofua (talonneur), Luc (arrière), Lobzhanidze (demi de mêlée)

Toulouse

Fin de contrat : Fa’asalele (deuxième ligne), Willis (troisième ligne, 2 années optionnelles), Ahki (centre), Tauzin (centre-ailier), Guitoune (centre), Bituniyata (ailier).

Arrivées possibles ou officielles : Banos (troisième ligne, Mont-de-Marsan).

Départs possibles : Guitoune (centre, arrêt), Tauzin (centreailier, Clermont).