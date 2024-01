Louis Carbonel s'est longuement confié dans un entretien pour Midi Olympique. Le demi d'ouverture de Montpellier a notamment évoqué le début de saison compliqué du MHR et son envie de retrouver le XV de France, trois ans après sa dernière sélection.

C'était le 13 juillet 2021. Ce jour-là, en Australie, Louis Carbonel a disputé son dernier match avec le XV de France, pour l'instant. Passé de Toulon à Montpellier, le demi d'ouverture international a vu Romain Ntamack, Matthieu Jalibert et Antoine Hastoy s'offrir une place au soleil avec le maillot bleu ces trois dernières années. Dans un entretien exclusif accordé au Midi Olympique, l'ancien varois s'est longuement confié sur la situation du club héraultais et ses ambitions personnelles. S'il assure qu'il "retournera un jour à Toulon", Louis Carbonel évoque également le XV de France. "Je ne m’interdis pas d’y penser. À l’heure actuelle, je suis concentré sur mon club avec l’objectif de maintenir Montpellier en Top 14, et nous verrons dans un second temps. Je serais bête si je disais que c’était fini, non ? En tout cas, ça ne serait pas vrai".

Pour espérer revenir en Bleu, Louis Carbonel devra monter le curseur à un poste ultra concurrentiel. L'ouvreur montpelliérain a notamment un axe en tête. "J’essaie de progresser sur le drop-goal, surtout après ce qui m’est arrivé (il a raté un drop en fin de match lors de la défaite à Lyon 20-18, le 30 décembre, N.D.L.R). J’espère avoir la même régularité qu’au tir au but qui marche bien en ce moment. Je bosse. Ce n’est pas passé la dernière fois mais j’ai envie d’élargir ma palette de jeu car même si je suis un attaquant, je dois travailler des domaines qui sont peut-être moins innés chez moi".