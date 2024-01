Alors qu'il fait partie de la liste des 34 joueurs qui préparent actuellement le premier match du Tournoi des 6 Nations, face à l'Irlande, Posolo Tuilagi n'en finit plus de progresser. Le champion du monde des moins de 20 ans semble franchir les paliers aussi aisément que les défenses.

Mais qu'est-ce qui pourrait bien stopper l'inexorable progression de Posolo Tuilagi ? Le colosse n'en finit plus d'avancer actuellement, que ce soit sur le terrain mais aussi dans ses objectifs. Si bien qu'à 19 ans, le fils d'Henry Tuilagi est déjà très proche du XV de France. Impressionnant, il a convaincu Fabien Galthié et son staff de le prendre dans le groupe des 34 sélectionnés pour le premier match du Tournoi des 6 Nations 2024.

Il ne s'agit pas là d'une nouvelle curiosité du staff du XV de France mais bien d'un phénomène physique, qui s'inscrit parfaitement dans la tendance mondiale actuelle des numéros 5 au gabarit hors-norme. Ses 150kg en font un athlète unique et sa dernière performance à Lyon en est une nouvelle preuve : 50 mètres parcourus (au poste de deuxième ligne!), cinq défenseurs battus et deux ballons grattés. Mettons son ballon d'essai échappé sur le compte de sa jeunesse et réjouissons-nous à l'idée de le voir évoluer au sein du groupe France, avec les meilleurs joueurs nationaux.

Posolo Tuilagi, deuxième ligne de Perpignan. Icon Sport

D'autant plus que sa trajectoire ces derniers mois est étonnante. Âgé de 19 ans seulement au moment de rejoindre Marcoussis, il compte déjà à son palmarès un titre de champion du monde avec les U20 l'été dernier. "Il est puissant et malgré sa masse, il se déplace aussi, pointait le troisième ligne François Cros la semaine dernière. C'est un profil rare. Il n'y a pas énormément de joueurs comme lui. On l'a vu aujourd'hui à l'entraînement, il a beaucoup de puissance."

Un temps, son cas a soulevé le débat quant à un éventuel repositionnement. Mais le poste de pilier droit, qu'il a occupé en catégorie jeune, ne l'intéresse plus. "Elle n'est pas farfelue, cette idée, a réagi Fabien Galthié. Mais il ne veut pas. Et la première qualité d'un pilier droit, c'est d'avoir envie d'y jouer et d'y combattre." Cela dit, avec le concours de circonstances autour du XV de France, et les nombreux forfaits (Flament, Meafou), son éclosion tombe à pic.