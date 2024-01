Les Rochelais se déplacent à Toulon pour l'un des chocs de la 13e journée de Top 14. Mais entre les doublons et les blessures, l'effectif maritime n'est pas épargné.

Sur le plan des résultats, tout va mieux pour le Stade rochelais, actuellement sur une série de quatre succès consécutifs. Deux victoires en Top 14 face à Toulouse et Pau avant de faire le boulot en Champions Cup et de se qualifier pour les huitièmes de finale malgré deux défaites lors des deux premiers matchs. La machine semble enfin lancée et le retour au plus haut niveau du capitaine Alldritt n'y est sans doute pas étranger. Reste que ces oppositions ont laissé des traces dans les rangs maritimes, alors que les internationaux français ont rejoint Marcoussis pour la préparation du Tournoi des 6 Nations (Alldritt, Boudehent, Atonio, Wardi, Danty). En effet, le polyvalent deuxième ligne irlandais Ultan Dillane s'est blessé à Sale, touché au genou et obligé de laisser sa place à la mi-temps. "C'est la première fois que je me blesse à un genou, confiait l'ancien du Connacht dans les travées du Salford Community Stadium, avec une attelle déjà posée sur le genou. Ça peut être 2 ou 3 semaines d'absence ou 6 ou 7 selon la gravité." C'est finalement le scénario le plus défavorable qui est retenu pour Dillane. En conférence de presse, Romain Carmignani a rapporté que le joueur était touché au ligament interne et devrait manquer un mois et demi de compétition.

Le flou autour de Sclavi

Les mauvaises nouvelles concernent aussi la première ligne rochelaise, déjà amputée de Uini Atonio et Reda Wardi (Tournoi), de l'international français Pierre Bourgarit (épaule), et de Thierry Païva, gravement blessé à l'épaule face à l'UBB le 19 novembre dernier. Le pilier argentin Joel Sclavi, qui aurait eu un rôle crucial en l'absence des internationaux, est sorti sur civière à quelques minutes du coup de sifflet final après un gros choc. Si Rémi Talès parlait d'une décharge aux cervicales en Angleterre, tout en se montrant plutôt rassurant - "il y a eu beaucoup de précautions, mais il avait l'air d'aller mieux. Il marche, il est debout, c'est déjà rassurant pour sa santé." - Romain Carmignani n'a pas voulu en dire davantage, ne précisant pas la nature de la blessure. La zone des cervicales est toujours délicate pour un pilier, d'autant plus que l'Argentin s'est déjà fait opérer de cette zone en 2021. "Pour Joel, je ne sais pas, je ne peux pas vous en dire plus. Je n'ai pas eu de nouvelles, je sais juste qu'il n'était pas avec nous cette semaine, il avait des examens à faire."

Le retour attendu de Matthias Haddad

Même si ces absences donneront du temps de jeu aux jeunes : "Notre manager aime bien dire que si tu as un contrat dans le club tu peux postuler chaque semaine dans notre équipe", dixit "Carmi", et que Georges-Henri Colombe sera sur la pelouse à Toulon pour la première fois en 2024, c'est un peu la soupe à la grimace en première ligne. Bonne nouvelle en revanche, le retour de Matthias Haddad confirmé par l'entraîneur des avants du Stade. Le talentueux flanker n'a plus joué depuis le 2 septembre face à Clermont après une nouvelle rechute à son genou. C'est encore un peu juste, en revanche, pour Raymond Rhule, autre cadre qui manque à l'appel depuis de nombreuses semaines. Malgré une équipe remaniée, les Rochelais vont se présenter avec beaucoup d'ambition à Mayol face à une équipe toulonnaise en proie au doute. "C'est la première fois que nous enchaînons quatre victoires. C'est bien pour le groupe et l'investissement que mettent les mecs. On sent des garçons mieux dans leur tête. Construire sur du positif, c'est plus facile pour attaquer les semaines. On a rectifié le tir et nous sommes encore dans la course."