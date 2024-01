Owen Farrell (Racing 92) et Kyle Sinckler (Toulon) ne seront pas les seuls gros calibres du Premiership à rejoindre le Top 14 la saison prochaine. Selon nos informations, l’Aviron bayonnais serait ainsi tout près d’engager la tour de contrôle de Northampton, Alexander Moon…

L’Aviron bayonnais, brillant vainqueur d’Exeter dimanche dernier (40-17), continue de s’armer en vue de la saison prochaine. Selon nos informations, le club dirigé par Philippe Tayeb et Gregory Patat serait ainsi sur le point d’engager le deuxième ligne de Northampton Alexander Moon.

Celui-ci (27 ans, 2, 03m et 128 kg) réalise une excellente saison avec les Saints, actuels leaders du championnat d’Angleterre et qualifiés pour les huitièmes de finale de la Champions Cup. Très bon en touche, combattant, Moon fut international avec les moins de 20 ans anglais et avait marqué les esprits des dirigeants bayonnais à l’occasion de la large victoire de Northampton face à l’Aviron dans la compétition transcontinentale (61-14).

Il rejoint le colosse Veikoso Poloniati

Avec la probable arrivée d’Alexander Moon dans son effectif, l’Aviron bayonnais comblerait les départs successifs de Thomas Ceyte et Manuel Leindekar, attendus la saison prochaine du côté de Clermont et Oyonnax.

Pour rappel, et si sa signature se confirmait dans les jours à venir, Alexander Moon rejoindrait sur la Côte basque le colosse tongien Veikoso Poloniati (2m et 138 kg), actuellement joueur du Racing 92, leader du Top 14.