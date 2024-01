Pour cette dernière journée de la phase de poule de l'Investec Champions Cup, le Stade toulousain accueillait Bath. S'ils ont moins brillé que lors des précédentes sorties dans la compétition, les Rouge et Noir sont, tout de même, venus à bout des Anglais. Ils ont notamment pu compter sur un Thomas Ramos en grande forme et auteur d'un magnifique doublé.

Thomas Ramos aime le foot, il le porte même dans son nom. Il avait par exemple eu un mot pour l'US Revel (Régionale 1), club de sa région, qui accueillait le PSG en Coupe de France. Face à Bath, pour le compte de la quatrième journée de l'Investec Champions Cup, il a rendu un bel hommage à cette autre passion. À la réception d'un coup de pied à suivre d'Antoine Dupont, l'arrière international n'a pas le temps de saisir du ballon, il tape alors à suivre, contourne son adversaire et récupère le cuire dans l'en-but pour marquer. Ce qu'on appelle un magnifique grand pond dans le milieu du ballon rond, presque de quoi rendre jaloux son idole Cristiano Ronaldo.

Ce n'est pas la première fois que l'international nous gratifie de ce genre de magnifique jeu au pied, on se souvient de sa passe plat du pied dans l'en-but pour Romain Ntamack l'an dernier, déjà en Investec Champions Cup. Face à Bath, ce geste de grande classe a en plus permis aux siens de prendre une avance non négligeable et de finalement toujours rester dans le match malgré les temps faibles.