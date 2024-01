Si Bayonne a remporté, haut la main, son dernier match de Champions Cup face à Exeter (40-17), Grégory Patat déplorait plusieurs blessés dans son effectif au coup de sifflet final.



La belle victoire des Bayonnais, hier soir, en Champions Cup face à Exeter (40-17), a quelque peu été ternie par le fait que plusieurs ciel et blanc ont rejoint les rangs de l’infirmerie après la rencontre. Le trois-quarts centre fidjien, Sireli Maqala, qui faisait son retour avec l’Aviron après deux mois d’absence (il s’était blessé à la cheville, puis avait eu quelques jours de vacances, pendant les fêtes de Noël, pour rentrer aux Fidji) n’a joué qu’une mi-temps.

Il est resté au sol sur la dernière action de la première période et s’est plaint de la cheville droite. Tom Spring, non plus, n’est pas revenu sur le terrain après la pause. Le jeune arrière, qui avait réalisé quarante très bonnes minutes avec un essai (2e) et une passe décisive (31e) a été touché à la cuisse. Il passera des examens complémentaires en milieu de semaine.

Konstantin Mikautadze a quitté la pelouse en boitant.

Mori de retour mercredi

Au niveau du paquet d’avants, Konstantine Mikautadze a quitté la pelouse à la 47ème minute, en boitant bas. L’international géorgien s’est blessé à l’ischio-jambier, sur un choc. “Je pense qu’il est out”, a indiqué Patat hier soir. Dès lors, on imagine mal le deuxième ligne postuler pour la réception d’Oyonnax, samedi après-midi.

Federico Mori, lui, sera bien là pour ce match important dans la course au maintien et ce, même si le trois-quarts centre ne sera pas au Pays basque en début de semaine. Retenu avec l’Italie, l’ancien joueur de l’UBB, qui a marqué un doublé contre Exeter, est parti pour deux jours de stage. Il reviendra à Bayonne ce mercredi.