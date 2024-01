Devant son public du stade Armandie, Agen s’est imposé ce vendredi face à Aurillac (23-21), à l’occasion de la 17e journée de Pro D2. Au terme d'une fin de match irrespirable, les Agenais ont arraché la victoire grâce à une pénalité de Thomas Vincent dans les derniers instants.

Agen, 11e au classement au coup d’envoi de cette 17e journée de Pro D2 et qui restait sur trois défaites lors des quatre derniers matchs, recevait ce vendredi le Stade Aurillacois, 7e au classement et toujours en quête de sa première victoire à l’extérieur cette saison. Et c'est le SUA qui l'a emporté (23-21) au terme d'un match où chaque équipe aura eu sa mi-temps.

Agen croyait avoir fait le plus dur en première période

Après un quart d’heure de jeu où il ne s’est rien passé, les Agenais ont ensuite dominé de la tête et des épaules, profitant de l’indiscipline des Aurillacois pour camper dans leur camp. Et grâce à deux essais inscrits par Tevita Railevu (19e) et Pierre Jouvin (40+1e) sur des groupés pénétrant et deux pénalités de Thomas Vincent (27e, 34e), les hommes de Dave Ryan ont rapidement pris le large au score et menaient 20-3 à la pause.

Mais Aurillac n'a pas baissé les bras

Mais en seconde période, on a assisté à un tout autre match, les Aurillacois étant revenus morts de faim des vestiaires. Et cette fois, ce sont les Agenais qui ont brillé par leur indiscipline. Aurillac a ainsi pu coller un 18-0 à Agen en seconde période, inscrivant deux essais par l'intermédiaire de Jordon Van Rensburg (50e) et Didier Tison (75e) et deux coups de pied de David Aucagne (45e, 61e), et reprenant ainsi l'avantage à cinq minutes du terme. Mais alors avoir manqué une première pénalité (78e), Thomas Vincent a finalement offert la victoire aux Agenais d'une pénalité juste avant la sirène (80e).

Grâce à ce succès, le SUA gagne trois places au classement et se rapproche du Top 6, remontant au huitième rang. De son côté, Aurillac, qui ne s’est donc toujours pas imposé à l’extérieur depuis le début de la saison, reste septième et doit se contenter du point de bonus défensif.