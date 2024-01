Malgré la défaite de son équipe, le demi de mêlée du Stade français Rory Kockott, a préféré retenir le contenu proposé, notamment dans la perspective du match contre l’UBB le week-end prochain. Toutefois, après l’imbroglio né après les deux cartons jaunes successifs de Kakovin et Castets, il a gentiment ironisé sur la performance de l’arbitre de la rencontre Luke Pearce.

Quel est votre sentiment après cette nouvelle défaite en Champions Cup ?

Nous sommes très déçus par le résultat. Nous voulions vraiment gagner ce dernier match. Mais je suis un peu fier du contenu de la rencontre. Surtout après notre attitude ces dernières semaines. J’ai le sentiment que nous avons retrouvé un peu de notre rugby, mais il nous a manqué quelques détails dans quelques secteurs de jeu. Contre une équipe qui est globalement cohérente dans tous les secteurs, il faut pouvoir rivaliser.

Le Stade français n'a remporté aucun de ses matchs de poules et termine par une défaite à Paris 20-24.



Malgré l’absence d’enjeu réel, on a tout de même senti le Stade français très déterminé…

L’absence d’enjeu, c’est une expression souvent utilisée dans la presse, mais nous avions envie de jouer. Pour nous. Pour nos supporters présents dans le stade alors qu’il fait -3°. Et surtout pour les valeurs du club. Voilà ce que nous avions à cœur de représenter. On a fait un bon match dans certains secteurs. On voulait progresser dans d’autres, par rapport à nos dernières sorties lors de ces dernières semaines. Malheureusement, il y a des choses que nous ne pouvons pas contrôler.

C’est-à-dire ?

Sincèrement, ce qu’il s’est passé autour de 70e ou 71e minute, je n’avais jamais vécu ça dans toute ma carrière. Je connais Luke Pearce (l’arbitre de la rencontre) depuis très longtemps. C’est un homme très sérieux, qui connaît très bien le rugby. Je ne doute pas qu’il ne fera jamais quelque chose de négatif dans un match de rugby. Surtout qu’il connaît la règle bien mieux que nous… J’ai confiance en lui, je pense qu’il a un grand avenir.

Votre mêlée n’a-t-elle pas été trop pénalisée ?

Je pense que d’autres secteurs de jeu nous ont davantage pénalisés. Il y a des détails, évidemment, à régler, surtout contre une équipe très forte dans ce domaine et spécialisée pour faire des mêlées très longues. C’est leur ADN. On aurait dû être meilleur là-dessus.

Pouvons-nous nous parler de cette défense sur le troisième ligne centre Morabe juste devant votre ligne d’essai ?

Nous, les petits bonhommes qui n’avons pas de gros gabarits, il faut bien que l’on soit capable de faire des trucs comme ça (rires).

Vous n’aviez pas joué depuis le 3 décembre contre le Stade toulousain. Comment avez-vous jugé votre performance ?

À mon âge, ça fait du bien de couper un peu (rires). Plus sérieusement, je suis fier de l’équipe sur le contenu produit.